Marc Anthony y Nadia Ferreira revelan el género de su segundo bebé

MIAMI.- Nadia Ferreira , esposa del cantante Marc Anthony , compartió en Instagram fotos de su familia en crecimiento, vestida de azul, en un barco. En las imágenes, sostiene unos pequeños zapatos rosas, confirmando la emocionante noticia de que ella y Anthony esperan una niña.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nadia Ferreira Muñiz (@nadiaferreira)

La pareja anunció la noticia de que estaban esperando a su segundo bebé juntos, el octavo de Anthony, con una publicación conjunta en Instagram el 28 de enero. Compartieron la noticia a la vez que aprovecharon para celebrar su tercer aniversario de bodas.

"¡Feliz tercer aniversario! ¡Qué gran regalo nos da la vida! Dios es grande, Marquito va a ser hermano mayor", escribieron en la publicación.

La foto mostraba un primer plano de la barriga de Ferreira, con las manos de Anthony, Ferreira y lo que parecía ser su hijo Marco, de dos años, sobre el vientre de la futura mamá.

Familia

Además de su hijo Marco, Anthony es padre de otros siete hijos: Arianna, de 31 años, y un hijo, Chase, de 35, con su exnovia Debbie Rosado; dos hijos, Cristian, de 25 años, y Ryan, de 22, con su exesposa Dayanara Torres; y los gemelos Emme y Maximilian, de 17 años, con su exesposa Jennifer Lopez.

Anthony y Ferreira desataron rumores de romance tras una salida en la Ciudad de México en 2022 y confirmaron su relación a través de Instagram con una selfie tomada en un avión en marzo de ese mismo año.

Tres meses después de hacer pública su relación en Instagram, la pareja confirmó su compromiso durante una fiesta en el restaurante Sexy Fish en Miami, Florida. El 28 de enero de 2023, Ferreira y Anthony se casaron en una ceremonia repleta de estrellas en Miami.