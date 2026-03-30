lunes 30  de  marzo 2026
FAMOSOS

Marc Anthony y Nadia Ferreira revelan el género de su segundo bebé

La pareja anunció la noticia de que estaban esperando a su segundo bebé juntos, el octavo de Anthony, con una publicación conjunta en Instagram el 28 de enero

Marc Anthony y Nadia Ferreira.

Marc Anthony y Nadia Ferreira.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Nadia Ferreira, esposa del cantante Marc Anthony, compartió en Instagram fotos de su familia en crecimiento, vestida de azul, en un barco. En las imágenes, sostiene unos pequeños zapatos rosas, confirmando la emocionante noticia de que ella y Anthony esperan una niña.

"Una sorpresa llena de amor… Dios mediante ", escribió en la publicación.

Lee además
El artista español Alejandro Sanz.
FAMOSOS

Alejandro Sanz declara abiertamente su amor a Stephanie Cayo
En esta foto de archivo tomada el 3 de junio de 2012, miembros de la familia -Carlos III, Felipe, William y Harry- hablan a bordo del Spirit of Chartwell durante el Diamante del Támesis. 
REALEZA

Nuevo libro revela que príncipe Felipe sufría cáncer de páncreas antes de morir

La pareja anunció la noticia de que estaban esperando a su segundo bebé juntos, el octavo de Anthony, con una publicación conjunta en Instagram el 28 de enero. Compartieron la noticia a la vez que aprovecharon para celebrar su tercer aniversario de bodas.

"¡Feliz tercer aniversario! ¡Qué gran regalo nos da la vida! Dios es grande, Marquito va a ser hermano mayor", escribieron en la publicación.

La foto mostraba un primer plano de la barriga de Ferreira, con las manos de Anthony, Ferreira y lo que parecía ser su hijo Marco, de dos años, sobre el vientre de la futura mamá.

Familia

Además de su hijo Marco, Anthony es padre de otros siete hijos: Arianna, de 31 años, y un hijo, Chase, de 35, con su exnovia Debbie Rosado; dos hijos, Cristian, de 25 años, y Ryan, de 22, con su exesposa Dayanara Torres; y los gemelos Emme y Maximilian, de 17 años, con su exesposa Jennifer Lopez.

Anthony y Ferreira desataron rumores de romance tras una salida en la Ciudad de México en 2022 y confirmaron su relación a través de Instagram con una selfie tomada en un avión en marzo de ese mismo año.

Tres meses después de hacer pública su relación en Instagram, la pareja confirmó su compromiso durante una fiesta en el restaurante Sexy Fish en Miami, Florida. El 28 de enero de 2023, Ferreira y Anthony se casaron en una ceremonia repleta de estrellas en Miami.

Temas
Te puede interesar

Sophie Turner sufre lesión durante rodaje de "Tomb Raider"

Una exposición en París explora el poder de la moda africana

Ticketmaster reembolsa entradas para concierto de Rosalía en Milán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El empresario venezolano asociado al régimen venezolano Raúl Gorrín.
ENTREVISTA

Raúl Gorrín maneja información que perjudicaría a Delcy Rodríguez y su gabinete, por eso no lo extraditan

El presidente Donald Trump permite la entrada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con aproximadamente 730.000 barriles de crudo a puerto cubano.
APERTURA TÁCTICA

Trump rompe el cerco petrolero a Cuba y reitera: "será la próxima"

Francisco Marrero.
JUSTICIA

Arrestan en Miami a falso contador por millonaria estafa a un reconocido restaurante

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.
Tensión

España se distancia de EEUU, cierra espacio aéreo para aviones implicados en guerra contra Irán

Manifestantes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) marchan por las calles del centro de Minneapolis, Minnesota, el 25 de enero de 2026.
INVESTIGACIÓN

Cómo un magnate y una activista han construido una "base revolucionaria" para crear caos en EEUU

Te puede interesar

El presidente Donald Trump permite la entrada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con aproximadamente 730.000 barriles de crudo a puerto cubano.
APERTURA TÁCTICA

Trump rompe el cerco petrolero a Cuba y reitera: "será la próxima"

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El Secretario de Estado Marco Rubio habla con reporteros antes de abordar un avión en la Base Conjunta Andrews en Maryland el 26 de marzo de 2026.
ENTREVISTA

EEUU recibió en privado mensajes positivos de funcionarios iraníes, dice Rubio

Embajada de Venezuela en Washington será rehabilitada, según dijeron diplomáticos venezolanos el28 de marzo 2026 
DIPLOMACIA

Venezuela retoma consulados en EEUU para iniciar trámites de pasaportes

Precio de la gasolina en una estación de combustibles en Miami.
VUELVE A SUBIR

Precio de gasolina en Florida alcanza los $3.95 impulsado por conflicto en Medio Oriente

El empresario venezolano asociado al régimen venezolano Raúl Gorrín.
ENTREVISTA

Raúl Gorrín maneja información que perjudicaría a Delcy Rodríguez y su gabinete, por eso no lo extraditan