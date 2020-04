Marc Clotet impulsa campaña por lucha contra el coronavirus

Para Clotet, la búsqueda de la cura del COVID-19 es una causa muy cercana. Su padre, el Dr. Bonaventura Clotet lidera en España una investigación de la que ya surgió un estudio pionero con el que se proponen frenar la propagación del virus. El equipo que dirige el padre del actor también trabaja día y noche por encontrar la vacuna.

DIARIO LAS AMÉRICAS obtuvo declaraciones del actor sobre la campaña que él y su compañera impulsan a través de las redes sociales a favor de este proyecto tan importante cuyo resultado final podría salvar vidas y revertir la situación del mundo.

En medio de una catástrofe global, España vive una de las peores crisis sanitarias de su historia, ¿qué los motivó a ti y a Natalia a impulsar la campaña #YoMeCorono?

Ya Llevamos 15 días confinados en casa. Estamos en Barcelona, mi ciudad natal, mi mujer que esta embarazada, mi hija de 14 meses y yo. Justo hace una semana, viendo como día a día la situación empeoraba y siendo conscientes de la necesidad de avanzar en la investigación lo mas rápido posible, tuvimos la idea de crear la iniciativa en las redes sociales #YoMeCorono para recaudar fondos y destinarlos a las investigaciones que dirige mi padre el Dr. Bonaventura Clotet. La respuesta ciudadana ha sido excelente, y ya se han sumando a la campaña personalidades de todo el mundo como Pep Guardiola, Carles Puyol, el actor Álvaro Morte (el profesor en La casa de papel), Iván Sánchez, Paula Echevarría, la periodista Atala Sarmiento, Juan Manuel Serrat, Tiziano ferro y hasta Sharon Stone.

Tú padre, el Dr. Bonaventura Clotet, lidera una investigación para encontrar la cura del coronavirus, ¿cómo ha avanzado la investigación desde que se lanzó la campaña el pasado miércoles 18 de marzo?

Ahora mismo están llevando a cabo un ensayo pionero a nivel mundial, que ha sido el primero aprobado por la Agencia Española del Medicamento, y que consiste en tratar a los pacientes con la combinación de dos fármacos ya existentes para bajar la carga viral, es decir la cantidad de virus y así evitar el contagio.

Por otro lado, están administrando uno de los fármacos a todas las personas que hayan estado en contacto con gente infectada, tengan síntomas o no con la finalidad de evitar el contagio en caso de estar infectados y no saberlo, ya que el gran peligro de este virus es que se contagia con mucha facilidad cuando el paciente todavía no tiene síntomas.

Otro de los proyectos en los que están trabajando, que también está reconocido a nivel mundial, es en el desarrollo de una vacuna. Ya se están desarrollando vacunas en otros países, pero estas solamente van destinadas a protegernos del COVID-19, es decir el virus que nos está afectando actualmente. El problema es que los virus mutan y nos podemos encontrar que el año que viene la vacuna no nos sirva si aparece el COVID-20, por ejemplo. En cambio, desde el laboratorio que dirige mi padre están desarrollando una vacuna que permita protegernos de todas las posibles mutaciones. Esto lo pueden hacer gracias a que llevan mas de 30 años investigando un virus tan complejo y que muta tantísimo, como el VIH.

¿Qué más te ha dicho tu padre sobre este virus?

Que estamos ante una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Todavía no ha llegado lo peor. Por ahora lo único que podemos hacer para evitar que la enfermedad se siga extendiendo es quedarnos en casa. Debemos cumplirlo al 100 por ciento.

Además de llevar esta iniciativa adelante, ¿cómo pasan la cuarentena, qué hacen para hacer esta situación de encierro más llevadera?

Trabajamos más de 18 horas al día para conseguir más donaciones para www.YoMeCorono.com. Gracias a lo recaudado hasta le fecha, la investigación que lidera mi padre para acabar con el COVID-19 está avanzando más rápido, pero todavía necesitan ir mucho más deprisa. Estamos en una carrera a contrarreloj y cualquier ayuda es inmensa. Sabemos que es un momento dificilísimo también a nivel económico para muchísima gente y por eso pedimos que cada uno ayude con la cantidad que pueda, no hay cantidad pequeña. Y quien no pueda ayudar económicamente, a lo mejor puede ayudar a difundir el mensaje, que también es importantísimo. Por favor, aporten su grano de arena #JuntosPodemosConTodo. El poco tiempo libre que nos queda lo dedicamos a nuestra hija.

España es uno de los países europeos más afectados y allá la cuarentena es obligatoria, lo que no es el caso en EEUU o Brasil, por ejemplo, ¿qué quisieras decirles a los ciudadanos de países como estos que se resisten a acatar las medidas de sanidad y quedarse en casa?

Que si no lo hacen ya, lo tendrán que hacer en unas semanas y seguramente ya será demasiado tarde. Que hagan caso del refrán “si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar”.

En España no hicimos caso de lo que pasaba en China, lo veíamos muy lejos, pero tampoco de lo que pasaba en Italia que está al lado. Por favor, no cometan el mismo error. ¡QUÉDENSE EN CASA, de verdad!

Esto nos ha puesto un alto en nuestro día a día, imposible vivir algo semejante como humanidad y continuar siendo los mismos , ¿qué reflexión te deja todo esto? ¿alguna lección positiva?

Ojalá nos sirva para darnos cuenta de que el crecimiento económico no tiene que ser la variable a medir si un país va bien o no. Tenemos que decrecer a la vez que aumentamos el bienestar de la población. Estoy convencido de que es posible. Es la única forma de frenar el calentamiento global.

Muchos proyectos fueron aplazados, ¿se postergaron las grabaciones de algunos de los tuyos?

Estaba a punto de empezar el rodaje de una película de terror en Madrid, y también tuve que posponer la promoción en Asia de una serie que rodé a finales del año pasado, Postcards from Alhambra.

Cuando termine la crisis y todo vuelva a la normalidad, ¿qué es lo primero que harás?

Abrazar a mis padres.

¿Que proyectos o planes personales retomarás cuando haya pasado el peligro?

Espero poder rodar el proyecto que tuvimos que posponer y que se sigan dando los que estaban previstos más adelante. A nivel personal, tengo muchas ganas de hacer un viaje con mi familia a Islandia.