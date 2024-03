María Becerra hace historia en Argentina

"Hicimos dos estados River, por el amor de Dios. No caigo, gracias, gracias, gracias, a los que estuvieron desde sus casas, a los que estuvieron presentes, a mi equipo, a cada persona que hizo esto posible... gracias para siempre por acampar, por hacer filas, por esperar, no me olvido de estas dos noches nunca más en mi vida", expresó hoy María Becerra.