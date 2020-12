“Los países ricos, que tienen más dinero, han llevado a cabo una compra de pánico de vacunas porque quieren que sus ciudadanos estén vacunados primero, pero ahí es que viene un montón de preguntas éticas que nos tenemos que hacer”, expresó María Celeste Arrarás.

La periodista destacó que, hace pocos días, las autoridades dijeron que las primeras vacunas serán para los trabajadores de primera línea del sistema de salud, para las personas mayores y después, para las personas que tengan precondiciones médicas y luego, las personas regulares.

“Aquí surgen las preguntas: ¿es correcto que las personas de un país que no tienen ningún peligro o que tienen menos peligro de contagiarse reciban una vacuna en lugar de una señora muy mayor en Filipinas?, ¿Es correcto que una persona que no se expone reciba la vacuna antes que un trabajador de la salud en Perú? Son cosas para pensar”, agregó María Celeste Arrarás.

La presentadora subrayó que los países ricos han reservado 10 mil millones de vacunas para que sus ciudadanos sean los primeros en recibir el medicamento.

“Yo me pienso poner la vacuna, pero estaría dispuesta esperar un poco sabiendo que se le van a poner a un enfermero en la India, no me importaría sacrificarme. No me estoy tratando de hacer la Madre Teresa de Cálcuta. Hay que pensar en esto. Ya aquí, en Estados Unidos, hay vacunas para toda la población, más de 300 millones, para que esa vacuna se la puedan poner dos veces y en Canadá también”, reflexionó.

María Celeste Arrarás invitó a sus seguidores a pensar sobre lo que plantea y a dejarle sus comentarios en la red social.