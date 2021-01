María Celeste Arrarás estrena su programa en YouTube

"Les comparto que a partir de mañana, martes 26 de enero, se dará comienzo a mi nuevo programa MC Live. Para verlo completamente gratis solo tienen que suscribirse a mi canal de @youtube, toma un segundo. Aprieta el enlace que aparece en mi perfil de Instagram, debajo de las flechas, y ya", detalló este lunes María Celeste Arrarás desde su cuenta de Instagram.

"Cada martes, a las 4:00 p.m. (EST) tendremos un programa nuevo para ustedes, hecho con el cariño y la dedicación de siempre", agregó la presentadora, quien indicó que su nuevo espacio es producido en asociación con Ora TV.

"MC Live es producido en asociación con Ora TV, el estudio de producción fundado en el 2012 por el recientemente fallecido periodista Larry King y financiado por América Móvil, la mayor operadora de telefonía en Latinoamérica bajo la dirección de la familia de Carlos Slim", explicó Arrarás.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Celeste (@mariacelestearraras)

Hace unas semanas, María Celeste Arrarás -de 60 años de edad- aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores y aseguró que además de su nuevo programa, también trabaja en otros proyectos.

"Al suscribirte, recibirás la notificación de cuando demos comienzo. ¡Gracias por quererme casi tanto como yo a ustedes!", expresó.

"Por ahí viene. Muchos de ustedes me lo han pedido y en eso he estado trabajando... es uno de varios proyectos en los que estoy trabajando", dijo María Celeste desde la plataforma digital.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Celeste (@mariacelestearraras)

Y ante este nuevo proyecto laboral, en su momento, María Celeste aseguró que le gustaría trabajar en otros canales.

“Estoy abierta a todo. Tengo la puerta abierta y enfrente de mí tengo un sol brillante que me está dejando ciega. Estoy avanzando hacia esa luz y lo que viene va a ser lindo”, declaró Arrarás a People en Español.

La periodista boricua comenzó a pensar en nuevos rumbos a raíz de ser despedida en agosto del pasado año del programa Al rojo vivo, de Telemundo.

“Tengo sueños de sobra. El tiempo dirá. Yo soy una persona a quien le gusta trabajar fuerte, me gusta entretenerme con el trabajo y sumergirme en un proyecto. Así que eso vendrá, ¿cuál será?, es demasiado rápido. Y si digo que he pensado en algo, estaría mintiendo. Quiero tomarme un descanso mental y de ahí empezar a ver las cosas más claras”, dijo en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS días después de su despido de la cadena a la que dedicó 15 años de su vida laboral.

“La fórmula de antes de cuando uno dejaba un trabajo o lo dejaban, como en mi caso, ha cambiado tremendamente. Hay mucha más variedad de opciones e independencia. Y espero que me vaya bien, vamos a ver qué me trae el destino. Ojalá que aparezcan las oportunidades que me convengan y que yo sepa identificarlas para aprovecharlas”.