María Celeste Arrarás rechaza monetizar su Instagram

"¡Gracias, pero prefiero no recibir estrellas!. La nueva modalidad de las redes sociales, como por ejemplo Instagram, es venderle estrellas a los usuarios para que ellos se las regalen a su famosos favoritos. Hace poco me llegó la notificación de que soy una de las celebridades que califica para comenzar a monetizar con esas estrellas, algo que no pienso hacer", escribió la presentadora de noticias en su Instagram, al mostrar una imagen en la que aparece la propuesta de monetización que le ofrece la red.

"No me parece correcto recibir dinero por postear las mismas cosas que vengo posteando hace años. Si otras personas quieren hacerlo, esa es su prerrogativa y no la critico, pero en mi caso siento que me estaría aprovechando de ustedes, que me hacen el honor de apoyarme y seguirme cada día. No quiero que nuestra relación cambie. No quiero ponerme en la situación de forzarme a producir contenido para generar más estrellas. Yo tampoco voy a regalarle estrellas virtuales a nadie. Esto de las redes es cada vez más un negocio que le resta encanto a lo que comenzó como una forma de conectarnos de manera gratis y espontánea", agregó María Celeste Arrarás.

Asimismo, la periodista puertorriqueña compartió el mensaje que le arrojó Instagram donde le explica los beneficios financieros.

"Este fue el mensaje que me llegó de Instagram acompañado de la gráfica que ven en pantalla: “Hoy, estamos expandiendo los obsequios en Instagram a más creadores en los EEUU, lo que le ofrece una forma de comenzar a ganar dinero fácilmente con su audiencia. Comenzamos a probar los obsequios en Instagram en noviembre, lo que permitió a los seguidores mostrar su agradecimiento a través del apoyo monetario directo. Puede recibir obsequios de seguidores que los compren directamente en la aplicación de Instagram usando Stars (estrellas). Estos obsequios virtuales temáticos permiten que las personas expresen de manera creativa su aprecio por usted, lo que puede generar ganancias de dinero"", mostró la ganadora de tres premios Emmy.

"Gracias, pero no gracias. Opto por no aceptar la oferta", enfatizó Arrarás.

Tras dar a conocer su opinión, diversos seguidores mostraron su apoyo a la periodista de 62 años.

"Gracias, el mundo necesita más gente como usted", escribió una cibernauta.

"Por eso admiro tu trabajo y sigo tus lecturas y videos educativos. Gracias por se esa mujer firme y clara. Feliz Mes de La Mujer", comentó otra seguidora.

"Hoy en día hay que tener cuidado porque hay muchas formas de estafar a los usuarios. Gracias por compartir", dijo otra persona.

