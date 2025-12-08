Mariah Carey vuelve a la cima con "All I Want for Christmas Is You"

MIAMI.- Mariah Carey se corona otro año más como la reina de la Navidad . Su clásica canción festiva, All I Want for Christmas Is You, ha regresado oficialmente número uno de la lista Billboard Hot 100, subiendo cuatro puestos para romper un récord de 19.ª semanas en la cima de la lista.

De esta forma, iguala el reinado de dos éxitos que lideraron más de un ciclo de lanzamiento cada uno, A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey, en 2024, y Old Town Road, de Lil Nas X, con Billy Ray Cyrus, en 2019, como la canciones que más tiempo han tenido esta posición en los 67 años de historia de la lista

El famosa villancico, que también rompió récord al dominar el Hot 100 en su séptima temporada navideña, se lanzó originalmente en el álbum de Carey, Merry Christmas, en noviembre de 1994.

Embed

Gracias a la popularidad del streaming, y a que la música navideña ha ganado protagonismo en las listas de reproducción, llegó al top 10 por primera vez en diciembre de 2017 y al top 5 por primera vez en la temporada navideña de 2018.

Finalmente alcanzó el número uno durante las fiestas de 2019, posición que mantuvo durante tres semanas. Volvió a este puesto en 2020 (dos semanas), 2021 (tres semanas), 2022 (cuatro semanas), 2023 (dos semanas) y 2024 (cuatro semanas).

"Cuando la escribí, no tenía ni idea del impacto que la canción tendría a nivel mundial. Estoy inmensamente agradecida de que tanta gente la disfrute conmigo cada año", expresó Carey en 2021.

All I Want for Christmas Is You se convirtió en el 19.° número 1 de Carey en el Hot 100, la mayor cantidad entre artistas solistas y a uno del récord general de 20 de los Beatles.

También convirtió a Carey en la primer artista en haber ocupado el puesto número 1 en la lista en cuatro décadas distintas (1990, 2000, 10 y 20).

Canciones navideñas

Esta semana, los éxitos navideños encabezan siete de los diez primeros puestos del Hot 100, incluyendo los cuatro primeros. En particular, Last Christmas de Wham! subió del número 6 al 2, logrando así un nuevo récord para el sencillo de 1984.

El Hot 100 combina datos de streaming de todos los géneros en EE. UU. (audio y vídeo oficiales), difusión en radio y ventas. Este último indicador refleja las compras de sencillos físicos y digitales en tiendas de música digital de servicio completo; las ventas de sencillos digitales en plataformas de venta directa al consumidor (D2C) se excluyen de los cálculos de las listas.