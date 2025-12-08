lunes 8  de  diciembre 2025
MÚSICA

Mariah Carey vuelve a la cima con "All I Want for Christmas Is You"

El famosa villancico de Mariah Carey rompe récord al dominar la lista Billboard Hot 100 por 19 semanas en su séptima temporada navideña

Mariah Carey.

Mariah Carey.

EUROPA PRESS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Mariah Carey se corona otro año más como la reina de la Navidad. Su clásica canción festiva, All I Want for Christmas Is You, ha regresado oficialmente número uno de la lista Billboard Hot 100, subiendo cuatro puestos para romper un récord de 19.ª semanas en la cima de la lista.

De esta forma, iguala el reinado de dos éxitos que lideraron más de un ciclo de lanzamiento cada uno, A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey, en 2024, y Old Town Road, de Lil Nas X, con Billy Ray Cyrus, en 2019, como la canciones que más tiempo han tenido esta posición en los 67 años de historia de la lista

Lee además
Kate Winslet, ganadora del premio a la mejor actriz principal en una serie limitada o de antología o película por Mare Of Easttown, posa en la sala de prensa durante la 73a Primetime Emmy Awards en L.A. LIVE el 19 de septiembre de 2021 en Los Ángeles, California. 
CELEBRIDADES

Kate Winslet crítica moda de medicamentos para adelgazar en Hollywood
Sean Diddy Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
CONTROVERSIA

Madre de Sean "Diddy" Combs rechaza afirmaciones en documental de Netflix

El famosa villancico, que también rompió récord al dominar el Hot 100 en su séptima temporada navideña, se lanzó originalmente en el álbum de Carey, Merry Christmas, en noviembre de 1994.

Embed

Gracias a la popularidad del streaming, y a que la música navideña ha ganado protagonismo en las listas de reproducción, llegó al top 10 por primera vez en diciembre de 2017 y al top 5 por primera vez en la temporada navideña de 2018.

Finalmente alcanzó el número uno durante las fiestas de 2019, posición que mantuvo durante tres semanas. Volvió a este puesto en 2020 (dos semanas), 2021 (tres semanas), 2022 (cuatro semanas), 2023 (dos semanas) y 2024 (cuatro semanas).

"Cuando la escribí, no tenía ni idea del impacto que la canción tendría a nivel mundial. Estoy inmensamente agradecida de que tanta gente la disfrute conmigo cada año", expresó Carey en 2021.

All I Want for Christmas Is You se convirtió en el 19.° número 1 de Carey en el Hot 100, la mayor cantidad entre artistas solistas y a uno del récord general de 20 de los Beatles.

También convirtió a Carey en la primer artista en haber ocupado el puesto número 1 en la lista en cuatro décadas distintas (1990, 2000, 10 y 20).

Canciones navideñas

Esta semana, los éxitos navideños encabezan siete de los diez primeros puestos del Hot 100, incluyendo los cuatro primeros. En particular, Last Christmas de Wham! subió del número 6 al 2, logrando así un nuevo récord para el sencillo de 1984.

El Hot 100 combina datos de streaming de todos los géneros en EE. UU. (audio y vídeo oficiales), difusión en radio y ventas. Este último indicador refleja las compras de sencillos físicos y digitales en tiendas de música digital de servicio completo; las ventas de sencillos digitales en plataformas de venta directa al consumidor (D2C) se excluyen de los cálculos de las listas.

Temas
Te puede interesar

Filme "Una Navidad inesperada": cuando celebras la Pascua en agosto

Cantante Yaronk Rouse presenta "Qué bonita te ves"

Jason Momoa envía mensaje a Adria y Ricardo Arjona tras visita a Guatemala

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump rescata a 62,000 niños migrantes víctimas de tráfico y abuso: "No los estaban buscando"

Foto de referencia, la policía acordona la escena de un crimen durante la investigación.
SUCESO

Confirman la identidad de un matrimonio fallecido en un tiroteo al suroeste de Miami-Dade

Migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, visto desde Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 25 de abril de 2024.
INMIGRACIÓN

Asesores de Biden advirtieron que sus políticas podían generar "caos y crisis humanitaria" en la frontera

Precio de la gasolina desciende a 2.92 dólares esta semana en Florida. 
PRÓXIMO AJUSTE

Precio de la gasolina en Florida baja a $2.92, pero AAA advierte un inminente repunte

Imagen referencial.
ESTAFAS

Alerta en Broward: Falsos agentes exigen dinero electrónico a familiares de detenidos

Te puede interesar

Imagen referencial.
ESTAFAS

Alerta en Broward: Falsos agentes exigen dinero electrónico a familiares de detenidos

Por Daniel Castropé
La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
NORUEGA

Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

José Manuel Carvajal, reconocido popularmente como El Taiger.
JUICIO

Avanza proceso judicial contra acusado del homicidio del El Taiger

Migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, visto desde Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 25 de abril de 2024.
INMIGRACIÓN

Asesores de Biden advirtieron que sus políticas podían generar "caos y crisis humanitaria" en la frontera

Viñedos en California, un estado gobernado por el radicalismo de izquierda que ha destruido la agricultura y las empresas con sus nefastas políticas económicas.
RESPALDO/ AGRICULTURA

Trump anuncia paquete de ayuda de $12.000 millones para agricultores estadounidenses