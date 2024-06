Maripily Rivera a Aleska Génesis: "Debe buscar ayuda profesional"

Primeramente, el reality ya se acabó. Es una pena porque yo estoy disfrutando mucho lo positivo de mi país, ver un país unido, y todo lo lindo que me está pasando, pero hay personas que no aceptan ser perdedores; entonces, tienen que buscar fama del árbol que está dando frutos, que es este que está aquí", expresó la también empresaria en el matutino de Telemundo.

"Ella se ha dedicado a llamar a todos los que me han entrevistado para que le den entrevistas para tener pantalla. Pero Aleska, tú tienes que entender que hubo un 24/7 el cual pudo ver todo; entonces, no puedes justificarte con mentiras cuando el público -si te puso en sexta finalista es porque- entendió que tus mentiras y todo lo que hiciste en la casa no estuvo bien y por eso no ganaste, ni llegaste entre las cinco finalistas que quedamos a la final", agregó Maripily Rivera.

Asimismo, la puertorriqueña de 47 años dejó claro que su comportamiento durante el reality de celebridades fue -en algunos casos- producto de las acciones que tuvo Aleska Génesis con ella.

"Es mentira todo lo que ella está diciendo porque yo cambio no por Arianna sino porque a mí me tocó espiar cuando fui líder en la suite la última vez, cuando espié vi que estaba siendo una hipócrita, hablando mal de mí con Lupillo y que estaba cambiando todo a su favor... ahí pude entender que era verdad lo que me decían en la casa... ella se cree que nosotras le tenemos envidia y no tenemos nada que envidar porque ella no aportó nada. Ella era otro mueble más", explicó, al indicar que en México había llegado a un presunto acuerdo con la venezolana para dejar a un lado las diferencias.

Maripily Rivera le sugiere a Aleska Génesis buscar ayuda

"Ella en México me dijo: 'vamos a dejar todo aquí' y cuando la entrevistan en Miami fue ella la que dijo que: 'ella no debió de ser la ganadora'. Entonces ella es la que está mintiendo una vez más, justificándose con mentiras", aseguró Maripily Rivera.

"Yo creo que ella debe de buscarse un productor que le haga una película en Netflix para que esté tranquila, tenga la pantalla y siga con sus mentiras porque debe buscar ayuda profesional, pasar la página y olvidarse de eso porque aquí ella se está haciendo la mosquita muerta, ella ofendió a todas las mujeres de la casa. Ella sabe muy bien lo hipócrita y lo falsa que fue y yo hice lo que tenía que hacer. Por eso, quedé ganadora, por eso el público me puso donde hoy en día estoy y ella lo que debe hacer es: calladita se ve más bonita porque está quedando como una loca", enfatizó la ganadora de La casa de los famosos 4.