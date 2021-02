Marjorie De Sousa presenta la canción "Ni diabla ni santa"

Embed

En esta ocasión, Marjorie De Sousa regresa a hacer mancuerna con el productor Gabriel C Gurmeitte y de la pluma de Miguel Augusto Laynes Dueñas y Edgar Gabriel Gurmeitte Escandón con una canción que combina la fantasía y la realidad y que además, refleja mucho de lo que ella siente.

"Para mí fue un honor trabajar al lado de estos talentosos autores y productores, de una simple llamada cada uno en su perspectiva narra lo que es ser simplemente un ser humano, ni un diablo ni un santo, en mi caso desde un punto de vista como figura pública el no dejarse llevar por el que dirán y simplemente vivir de acuerdo con tu mundo y tu verdad, espero les guste ya que lo hicimos con mucho amor y en mi caso con tremenda gratitud hacia la gente que me sigue, me apoya en mis sueños y que siempre me tienen presente en todo lo que hago ¡Gracias!", expresó Marjorie De Sousa.