Marjorie de Sousa recibe mensaje contundente de su excuñada

Según información del programa televisivo El gordo y la flaca, con esta sentencia Julián Gil ya no tendrá acceso a su hijo, no podrá visitarlo y no podrá ser parte de las decisiones sobre él: ni de escuela, educación, médico, país en donde viva y mucho menos a dónde el niño pueda viajar. Por lo que Marjorie será la encargada de decidir sobre la vida de Matías, mientras que Gil seguirá con el pago de la manutención de su hijo.