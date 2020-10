Julián Gil sobre patria potestad: "Me la arrebataron"

Julian Gil-tribunal México.jpeg Julián Gil a las afuera del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México Captura de pantalla/Instagram/@juliangil

"¿Se acuerdan que se dijo que la sentencia había salido el 21 de septiembre?. Lo dije, lo reconfirmé. No la podía tener en mis manos, pero acabo de salir del tribunal. Tengo la sentencia en mis manos", declaró Gil en la red social, quien aprovechó el momento para desmentir los rumores acerca de una posible falsedad del documento.

"Como dije, es una sentencia real, es firme, no como dijeron que no era firme", aseveró el actor de 50 años de edad.

Sentencia-patria potestad-julian gil.jpeg Sentencia que muestra Julián Gil sobre la patria potestad de su hijo Matías Gregorio. Captura de pantalla/Instagram/@juliangil

Asimismo, Gil indicó que en su momento hablará con mayor detalles acerca del tema, pero acotó que este proceso fue un arrebatamiento de la patria potestad.

"La voy a leer, tiene más de 240 páginas, y ya hablaré al respecto, pero sí es firme y sí perdí la patria potestad. No la perdí, me la arrebataron, me la robaron o como le quieran decir", finalizó.

Sentencia-patria potestad-julian gil-2.jpeg Sentencia que muestra Julián Gil sobre la patria potestad de su hijo Matías Gregorio. Captura de pantalla/Instagram/@juliangil

Marjorie de Sousa y Julián Gil se enfrentaron en los tribunales durante más de tres años, pero fue en junio de este año que salió a la luz que la venezolana presentó una demanda en México contra su expareja para exigir la patria potestad de su hijo, Matías, de tres años.

Luego de pasar una vacaciones en Turquía junto a su actual pareja, la periodista Valeria Marín, Julián Gil en estos momentos se encuentra en México atiendo compromisos laborales.