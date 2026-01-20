Martí en nosotros: un evento en Miami para recordar al apóstol cubano

MIAMI .- Desde su creación en 2012, la Fundación Cuatrogatos ha celebrado en Miami, cada año, el natalicio del escritor y patriota cubano José Martí . Para recordar el 28 de enero, fecha de su natalicio, la organización ha realizado eventos culturales variados: montajes teatrales, lecturas de obras martianas, recitales poéticos y musicales, conferencias y paneles con la intervención de estudiosos de la vida y la obra de uno de los grandes de las letras iberoamericanas del siglo XIX.

En este año 2026, Cuatrogatos volverá a recordar a Martí con una actividad organizada en colaboración con Imago x las artes, que se llevará a cabo el viernes 30 de enero a las 7:30 p.m. La actividad tendrá como invitado el escritor, crítico literario e historiador José Raúl Vidal y Franco, quien dictará la conferencia “La femme fatale: otro arquetipo de la poética martiana”.

Según explica Vidal y Franco, en su charla se referirá “a la mujer que representa cierto prototipo erótico entre muchos creadores decimonónicos”. Y añade: “No sorprende la galería de mujeres de atractivos encantos físicos, bellas y enigmáticas que llamaron la atención de Martí.”.

José Raúl Vidal y Franco nació en La Habana en 1968. Desde temprana edad vivió en la ciudad de Camagüey, donde sus padres se establecieron de 1971. Allí creció, estudió y fundó su familia y en esa ciudad permaneció hasta su salida del país a fines de 1998.

Es licenciado en educación (especialidad de Lengua Española y Literaturas Hispánicas) y miembro de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio. De su trabajo como investigador han resultado los siguientes libros: José Martí: a la lumbre del zarzal; Los Versos libres de José Martí: notas de imágenes; Lo de Puerto Príncipe. José Martí entre armas, bandidos y traidores y, el más reciente, titulado Polvo de alas de una gran mariposa. El último poemario de José Martí.

También ha publicado artículos como “La narrativa cubana del exilio”; “El ritmo semántico como principio estructurador de los Versos libres”; “La naturaleza en Martí: motivo de una reflexión”; “Amor con amor se paga: un proverbio inmenso”; “En torno al 10 de octubre de 1868”; “A propósito de El Diablo Cojuelo”; “El Homagno de José Martí: unas notas al margen”; “José Martí: espectador y cronista de la sociedad norteamericana”; “Fernando Poo, 1869: Destino Final”; “El Grito ahistórico de Yara”; “El 24 de febrero de 1895” y “Desencuentro: Martí, Gómez y Maceo (de La Mejorana a Dos Ríos)”.

Numerosos trabajos suyos han aparecido en el Anuario Histórico Cubanoamericano (publicación de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio); en Insularis Magazine, revista trimestral de literatura, arte y pensamiento; en Nagari, revista de creación literaria; y en Curazao, revista cultural de la red de Bibliotecas Cívicas Reynaldo Bragado Bretaña, en Cuba.

Para la promoción de Martí en nosotros, este año contamos con imágenes de pinturas realizadas por el artista cubano Ismael Gómez-Peralta cedidas por su creador.

Martí en nosotros

Conferencia: “La femme fatale: otro arquetipo de la poética martiana”

Invitado: José Raúl Vidal y Franco

Lugar: Imago Art In Action

Día: Viernes 30 de enero de 2026

Hora: 7:30 p.m. Entrada libre