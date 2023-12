Más que un estilo: hoy es el Día Internacional del Emo

Surgido en Washington DC, durante la década de los 80, se asocia con un estilo de música rock con acento en la expresión emocional. El Emo es vinculado con un movimiento originado en el Post-Hardcore.

La revista Marketing indica: "Aunque no existe una referencia específica sobre el origen del Día Internacional del Emo, se cree que fue creado por los fanáticos en la década del 2000".

Además, se considera que en esta fecha no solamente se festeja un estilo de música y moda, también hay un énfasis la importancia de la diversidad, la autoexpresión y la salud mental.

Por otra parte, la moda Emo se identifica por el uso de ropa negra, jeans ajustados, camisetas de bandas, cinturones tachonados. Algunas personas incorporan pulseras o collares de picos. Quienes se apegan a la cultura Emo suelen alistar su peinado con un flequillo largo y liso que cubre parte del rostro, con frecuencia teñido de colores oscuros u optan por mechas.

La estética tiende a la melancolía y el rechazo a lo tradicional.

Cultura Emo

Las personas que siguen la subcultura Emo son fanáticos de Blink-182, Green Day, My Chemical Romance y Panic! At the Disco, entre otros. Según registró, en 2022, La Nación, el sociólogo argentino Jorge Elbaum afirmó que los emos “son más románticos” y se presentan “más poéticos” que los miembros de otras subculturas, pero además “expresan con su cuerpo el daño del mundo”.

En este sentido, Elbaum señaló que los emo "se flagelan cortándose, generalmente en las muñecas, y mostrando como un orgullo, o como un tatuaje en el cuerpo, el daño que ellos mismos se hicieron a partir de interpretar el daño social que sienten”.

@snederr

FUENTE: La Nación/ Revista Marketing/ Portal Día Internacional