lunes 12  de  enero 2026
PELÍCULAS

Matt Damon revela cuánto peso perdió para protagonizar "La Odisea"

Damon se reencuentra con Christopher Nolan después de Interstellar y Oppenheimer para protagonizar esta épica película de aventuras en el papel de Odiseo

El actor estadounidense Matt Damon asistió al evento Netflix TUDUM 2025: The Live Event en el Kia Forum de Inglewood, California, el 31 de mayo de 2025.

El actor estadounidense Matt Damon asistió al evento "Netflix TUDUM 2025: The Live Event" en el Kia Forum de Inglewood, California, el 31 de mayo de 2025.

AFP / Michael Tran
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Durante su aparición en el podcast New Heights, Matt Damon reveló que bajó tanto de peso para La Odisea de Christopher Nolan que, en un momento del rodaje, pesaba lo mismo que en la escuela secundaria. Damon se reencuentra con Nolan después de Interstellar y Oppenheimer para protagonizar esta épica película de aventuras en el papel de Odiseo.

“Tuve una barba como la tuya durante casi un año. Estaba en muy buena forma. Perdí mucho peso. [Nolan] me quería delgado pero fuerte. Gracias a un tratamiento que hice con mi médico, dejé de comer gluten. Solía pesar entre 185 y 200 libras (entre 84 y 91 kg), y durante toda la película pesé 167 libras (76 kg). No pesaba tan poco desde la escuela secundaria. Así que fue mucho entrenamiento y una dieta muy estricta”, dijo Damon.

Lee además
Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.
PATRIMONIO

El Louvre permanece cerrado este lunes por huelga del personal
Leonardo DiCaprio en One Battle After Another, película de Paul Thomas Anderson que sigue acumulando nominaciones en la temporada de premios 2026. 
PREMIOS

"One Battle After Another" continua triunfal paso por la temporada de premios

Esta revelación contrasta con las ocasiones en que Damon ha tenido que subir de peso para sus personajes.

El nominado al Óscar engordó 14 kilos para la película The Informant de 2009 con una dieta poco ortodoxa, según le contó a EW en aquel entonces. "Entre comidas en el set, me comía un menú grande de McDonald's y luego Doritos. Era una auténtica maravilla".

La Odisea

Damon aprovechó su paso por el programa para destacar cómo Nolan logró la hazaña de rodar la primera película de Hollywood íntegramente con cámaras IMAX.

“Las cámaras IMAX son muy ruidosas. Suenan como una batidora, como una licuadora justo delante de ti cuando la cámara está cerca (...) Construyeron una estructura enorme alrededor de la cámara IMAX para esas escenas de diálogo y un sistema de espejos para que la mirada estuviera cerca de la cámara y pudiéramos hablar con el otro actor. La cantidad de trabajo que se invirtió en idear cómo hacerlo es increíble, ¡porque él quería rodar el 100% en IMAX y lo consiguió!”, explicó.

Damon rodó La Odisea en diversas partes del mundo, en lugares como Grecia, Islandia y Marruecos, y afirmó estar asombrado por la magnitud de las ambiciones de Nolan en cuanto a las localizaciones de rodaje.

La gran épica del director ganador del Óscar llega a la pantalla grande el 17 de julio.

Temas
Te puede interesar

Guía de viaje para visitar Groenlandia

Estos son los ganadores de los Golden Globe 2026

Estrellas de Hollywood derrochan glamour en la alfombra roja de los Golden Globe

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
"RESOLUCIÓN ABSOLUTA"

En la captura de Nicolás Maduro se usó un arma "indescriptible", según soldado de Venezuela

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla.  video
TENSIONES

Trump lanza ultimátum al régimen cubano: "Hagan un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

Comunidad venezolana celebra en El Doral la captura del dictador Nicolás Maduro
MALESTAR

La caída de Maduro y la pesadilla del TPS para los venezolanos

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.
ADVERTENCIA

EEUU emite alerta a sus ciudadanos en Venezuela y pide que abandonen el país por seguridad

Manifestantes iraníes en el centro de Londres piden el derrocamiento del régimen.
MUNDO

Irán busca regresar a lo que fue antes de 1978

Te puede interesar

TOPSHOT - Esta foto, tomada y difundida por Vatican Media, la oficina de prensa del Vaticano, el 12 de enero de 2026, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con la venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en el Vaticano. 
SANTA SEDE

El papa León XIV recibe a María Corina Machado

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

Precio de la gasolina baja en Florida. (archivo)
BARATA

Gasolina en Florida cae al nivel más bajo desde 2021, según AAA

Imagen referencial. 
ALERTA

Hospitales del sur de Florida enfrentan saturación por incremento en casos de gripe

Manifestación en apoyo a las revueltas populares en Irán, en la plaza de Callao, a 11 de enero de 2026, en Madrid (España).
Tensión

Irán afirma estar listo para negociar, tras advertencias de Trump