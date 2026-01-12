Matt Damon revela cuánto peso perdió para protagonizar "La Odisea"

El actor estadounidense Matt Damon asistió al evento "Netflix TUDUM 2025: The Live Event" en el Kia Forum de Inglewood, California, el 31 de mayo de 2025.

MIAMI.- Durante su aparición en el podcast New Heights, Matt Damon reveló que bajó tanto de peso para La Odisea de Christopher Nolan que, en un momento del rodaje, pesaba lo mismo que en la escuela secundaria. Damon se reencuentra con Nolan después de Interstellar y Oppenheimer para protagonizar esta épica película de aventuras en el papel de Odiseo.

“Tuve una barba como la tuya durante casi un año. Estaba en muy buena forma. Perdí mucho peso. [Nolan] me quería delgado pero fuerte. Gracias a un tratamiento que hice con mi médico, dejé de comer gluten. Solía pesar entre 185 y 200 libras (entre 84 y 91 kg), y durante toda la película pesé 167 libras (76 kg). No pesaba tan poco desde la escuela secundaria. Así que fue mucho entrenamiento y una dieta muy estricta”, dijo Damon.

Esta revelación contrasta con las ocasiones en que Damon ha tenido que subir de peso para sus personajes.

El nominado al Óscar engordó 14 kilos para la película The Informant de 2009 con una dieta poco ortodoxa, según le contó a EW en aquel entonces. "Entre comidas en el set, me comía un menú grande de McDonald's y luego Doritos. Era una auténtica maravilla".

La Odisea

Damon aprovechó su paso por el programa para destacar cómo Nolan logró la hazaña de rodar la primera película de Hollywood íntegramente con cámaras IMAX.

“Las cámaras IMAX son muy ruidosas. Suenan como una batidora, como una licuadora justo delante de ti cuando la cámara está cerca (...) Construyeron una estructura enorme alrededor de la cámara IMAX para esas escenas de diálogo y un sistema de espejos para que la mirada estuviera cerca de la cámara y pudiéramos hablar con el otro actor. La cantidad de trabajo que se invirtió en idear cómo hacerlo es increíble, ¡porque él quería rodar el 100% en IMAX y lo consiguió!”, explicó.

Damon rodó La Odisea en diversas partes del mundo, en lugares como Grecia, Islandia y Marruecos, y afirmó estar asombrado por la magnitud de las ambiciones de Nolan en cuanto a las localizaciones de rodaje.

La gran épica del director ganador del Óscar llega a la pantalla grande el 17 de julio.