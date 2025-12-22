Estrenan primer trailer de "La Odisea", digirida por Christopher Nolan

El director británico Christopher Nolan posa en la sala de prensa con los Óscar al mejor director y a la mejor película por "Oppenheimer" durante la 96ª edición de los Premios anuales de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 10 de marzo de 2024.

MIAMI.- Universal ha lanzado oficialmente el primer tráiler de La Odisea, la esperada adaptación de la legendaria saga de Homero dirigida por Christopher Nolan . La película narra la historia del héroe griego Odiseo, interpretado por Matt Damon , en su largo y tortuoso viaje de regreso a casa tras la Guerra de Troya.

En enero, Universal ya había publicado una primera imagen de Damon en personaje.

El reparto también cuenta con la participación de Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Mia Goth, Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo y otros.

Además de dirigir, Nolan escribió el guion y produjo la película junto a su esposa, Emma Thomas.

Adelanto

El tráiler muestra a Odiseo naufragando junto con su ejército y emprendiendo el camino de regreso a casa en un viaje peligroso.

También se le ve a él y a sus soldados dentro del infame caballo de Troya, que ya se había mostrado brevemente en un clip de seis minutos proyectado antes de las funciones en formato IMAX 70 mm de Sinners y One Battle After Another.

Odiseo camina por tierra, navega por mar y atraviesa cuevas, incluida una donde aparece una bestia de tamaño imponente entre las sombras. También hay breves planos de Holland como Telémaco, el hijo de Odiseo, y de Hathaway como Penélope, la esposa de Odiseo.

La película más reciente de Nolan fue el éxito de taquilla Oppenheimer, que ganó siete premios Óscar en 2024.

El cineasta declaró a Variety en 2023 que no estaba seguro de qué proyecto abordaría a continuación, pero añadió: “Sea lo que sea que haga, tengo que sentir que lo controlo por completo. Tiene que ser original para mí: la semilla inicial de una idea puede provenir de otro lugar, pero tiene que pasar por mis manos, a través del teclado, y salir a la luz a través de mi propia visión”.

La Odisea se estrena en cines el 17 de julio.