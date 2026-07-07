Matthieu Blazy presenta segunda colección de alta costura para Chanel

El diseñador de moda francés Matthieu Blazy llega para asistir a la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La en París, al margen de la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2025, el 28 de septiembre de 2024.

PARÍS.- ¿Se inspirará en un cuento? Los focos están centrados este martes en el desfile de Chanel en París, donde Matthieu Blazy presentará su segunda colección de alta costura para la legendaria marca francesa.

Tras debutar en enero con una oda a la naturaleza, con looks sensuales, llenos de detalles florales y vegetales, hay mucha expectativa ante la nueva propuesta del diseñador francobelga.

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Según las imágenes difundidas por la firma en las redes sociales, Blazy podría presentar una colección con aires de cuento.

En un breve video, se ve a una niña en dibujos animados que deja caer una semilla en lo que parecen los míticos locales de Chanel. De ella surge una planta con flores que va creciendo, avanzando por la conocida escalera con espejos, hasta llegar al cielo y formar las dos C del logo de la marca.

A modo de invitación, la firma envío un colgante en forma de libro, donde se puede leer en la tapa: "Once upon a time" ("Érase una vez").

Blazy, de 42 años, fue nombrado en Chanel a finales de 2024, luego de su paso por la italiana Bottega Veneta (grupo Kering).

En la casa de la doble C, tomó el relevo de Virginie Viard, mano derecha de Karl Lagerfeld y que asumió la dirección artística de la firma francesa tras el fallecimiento en 2019 del alemán, quien dominó la marca durante más de tres décadas.

La presentación de Dior

El show de Chanel tiene lugar al día siguiente del de otra conocida marca francesa, Dior. Su director artístico, Jonathan Anderson, que también presentaba su segunda colección para la alta costura, propuso un guardarropa con muchos plisados y drapeados.

Los desfiles el miércoles de Balenciaga y Jean Paul Gaultier, que cambiaron recientemente de directores creativos y estuvieron ausentes en la anterior temporada, forman parte de los momentos más esperados de esta edición.

En total, 30 firmas presentarán hasta el jueves su colecciones en esta selecta categoría de moda, de la que sólo un puñado de marcas forman parte y cuyas piezas están destinadas a las galas y las alfombras rojas.

FUENTE: AFP