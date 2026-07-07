Javier Bardem celebra en Instagram victoria de España en Mundial de Fútbol

El actor español Javier Bardem posa en el estreno de El ser querido en el Festival de Cine de Cannes.

MADRID.- El actor español Javier Bardem ha mostrado su satisfacción tras la victoria de la selección española de fútbol, que a su juicio representa "los colores de la España plural y progresista que no teme a su propia diversidad". "Esos son los colores que nos enorgullecen a las españolas y españoles", ha asegurado.

Tras acudir al partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos), Bardem ha publicado en Instagram una foto en la que se le ve sonriente al volante de un coche, con una camiseta roja de la selección, y uno de sus hijos -con la cara cubierta por un icono de la bandera de España- en el asiento trasero.

España "abierta, inclusiva, cultural y socialmente fuerte"

Para el actor, "el patriotismo más sólido no consiste en imponer una única forma de entender el país, sino en trabajar para que todas las personas puedan vivir con dignidad, libertad e igualdad de oportunidades", en una España "abierta, inclusiva, cultural y socialmente fuerte y profundamente democrática" que es, ha opinado, la que merece ser defendida.

Por ello, en este texto, Bardem ha glosado "la España plural y progresista que no teme a su propia diversidad, sino que la convierte en su mayor fortaleza", al entender que "su historia, su riqueza cultural y su diversidad territorial no son una amenaza, sino uno de sus mayores patrimonios".

La selección española tiene como uno de sus principales jugadores a Lamine Yamal, nacido en Esplugues de Llobregat (Barcelona) de padre marroquí y madre ecuatoguineana, además de Nico Williams, nacido en Pamplona, cuyos padres son originarios de Ghana. Por su parte, Robin Le Normand y Aymeric Laporte son de origen francés.

FUENTE: EFE