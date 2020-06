McCartney recuerda concierto The Beatles sin segregación

En una publicación en redes sociales, McCartney anima a sus seguidores a educarse a sí mismos acerca del racismo y a apoyar a organizaciones asociadas al movimiento Black Lives Matter.

"Mientras continuamos viendo las protestas y manifestaciones por todo el mundo, sé que muchos de nosotros queremos saber qué podemos hacer para ayudar", escribió Paul.

"Ninguno tenemos las respuestas y no hay una forma rápida de repararlo, pero necesitamos un cambio. Necesitamos trabajar todos juntos para superar cualquier tipo de racismo. Debemos aprender más, escuchar más, hablar más, educarnos y, por encima de todo, actuar", agregó.

Sobre esa actuación, recordó que en 1964 The Beatles se vieron ante el brete de actuar en Jacksonville (Louisiana, Estados Unidos) ante un público segregado racialmente por la organización.

"Nos pareció mal, así que dijimos 'no vamos a hacer esto'. Y el concierto que dimos fue el primer sin una audiencia segregada. Luego nos aseguramos de que esto estuviera en nuestro contrato. Nos parecía de sentido común", declaró.

Tras este recuerdo, McCartney explicó que le enferma y le enfada que el racismo siga presente aún 60 años después, calificando la muerte de George Floyd de un "sin sentido" debido al "racismo policial".

"Todos aquí apoyamos y estamos del lado de todos aquellos que están protestando y alzando sus voces en este momento. No decir nada no es una opción", concluyó el ex Beatles.