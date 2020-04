MDC Live Arts celebra el Día de la Tierra con eventos online

Miércoles 22 de abril a las 12 p.m.: "Embracing Land Acknowledgement” a webinar con Houston Cypress

Aprenda a escribir una declaración de reconocimiento de la tierra (Land Acknowledgment) con Houston Cypress, artista y activista Miccosukee, en colaboración con Reading Queer.

Los Land Acknowledgements son declaraciones formales y rituales públicos que reconocen y respetan a los pueblos Indígenas como salvaguardas tradicionales de su tierra, y de la relación duradera que existe entre ellos y sus territorios tradicionales.

Este seminario gratuito y dinámico inspirará a la acción por medio de las artes, enseñando a los participantes los pormenores de la preparación de sus propias ceremonias públicas o Land Acknowledgements, usando la poesía de Layli Long Soldier, poeta de los Oglala Lakota, y de otros escritores indígenas, así como información de Usdac, el cuidadoso escrutinio de la legislación federal existente y el placer existente en la meditación grupal guiada.

La inscripción al seminario se puede realizar a través de http://https://zoom.us/webinar/register/WN_ly8bN9vbQLKfDmFKxF1agg

Miércoles 22 de abril a las 9 p.m.: “Remaking Our World” con Miwa Matreyek

En este espacio, las personas podrán ver un especial de la presentación "Miwa Matreyek´s Infinitely Yours", seguido de una charla post espectáculo sobre los desafíos ambientales con los activistas nacionales Carlos Zegarra, fundador/director de Sachamama, y Keya Chatterjee, directora ejecutiva de US Climate Action Network.

Por medio de la yuxtaposición de animación y espectáculo en vivo, Miwa Matreyek crea presentaciones únicas que hacen visibles los mundos invisibles, entrelazando a menudo narrativas de conflictos entre humanidad y naturaleza. La artista realizará una versión especial #StayHome de Infinitely Yours, su poema visual y visceral a un futuro desconocido.

Jueves 23 de abril a las 7 p.m.: “The Truth Has Changed” con Josh Fox

A través de este espacio, los participantes podrán disfrutar del regreso del director Josh Fox, con una presentación a partir de selecciones de "The Truth Has Changed", para luego ir a una conversación con activistas defensores del clima: Susan Glickman de Southern Alliance for Clean Energy, y Colette Pichon Battle, del Gulf Coast Center for Law & Policy.

"The Truth Has Changed" es una osada presentación que confronta con la verdad en un mundo “post-verdad”, a cargo de Josh Fox, ganador del Emmy y nominado al Oscar, y creador de "Gasland", el documental que transformó la palabra fracking (fractura hidráulica de la tierra para extraer gas o petróleo) en un término de uso común.

Viernes 24 de abril a las7 p.m.: “EarthVerse” con Hipólito Arriaga, Marnino Toussaint y Sáshily Kling

En esta actividad, las personas se conectarán al poder de las palabras con Earth Verse, primera y nueva serie de lecturas virtuales de poemas con temas climáticos para el futuro del planeta.

Desde casa también se puede cambiar el mundo si nos unimos. Celebre #EarthWeek y el 50 aniversario de #EarthDay conectándose con el poder de la poesía y la narrativa.

Acá, se podrá participar con poetas y artistas de Miami en donde se creará un momento y espacio de reflexión poética, unidad y esperanza en torno a la crisis climática global.