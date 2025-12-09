martes 9  de  diciembre 2025
Meghan Markle envía un mensaje a su padre, quien perdió una pierna

Un portavoz de Meghan afirmó que se puso en contacto el mismo día que se enteró del problema de salud de su padre, de quien ha estado distanciada desde 2018

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

AFP/Raúl Arboleda
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Luego de la noticia de que Thomas Markle tuvo que ser amputado de una pierna en una cirugía de emergencia, la revista People informó su hija, Meghan Markle, le envió un mensaje de seguimiento. Este detalle se da a conocer luego de que varias fuente aseguraran que la Duquesa de Sussex no había contactado a su progenitor.

Un portavoz de Meghan afirmó que se puso en contacto con él el mismo día que se enteró del problema de salud de su padre, de quien ha estado distanciada desde 2018, tras su participación en la preparación de fotografías de paparazzi antes de su boda con el príncipe Harry.

Sin embargo, The Mail on Sunday informó que Thomas estaba confundido por la declaración y afirmó no haber tenido noticias de su hija.

Problemas de comunicación

Fuentes cercanas a la duquesa han confirmado que los intentos de contactar a su padre, Thomas Markle, se han visto significativamente obstaculizados. People asegura que el correo electrónico enviado a su dirección previamente utilizada no generó una notificación de error ni un rebote, aunque se están realizando gestiones para obtener su información de contacto actualizada.

Según un periodista que intentó contactarlo, la comunicación se ha complicado debido a que Markle no tiene acceso a su teléfono, y el número de teléfono que posee la Duquesa no es el válido.

Pese a los esfuerzos, una fuente del hospital consultada por The Mail on Sunday declaró: "Si Meghan o alguien cercano a ella hubiera llamado, nos habríamos enterado... Que sepamos, no ocurrió".

El equipo de Meghan también ha solicitado aclaraciones a personas cercanas a Thomas sobre el mejor modo de contactarlo mientras se recupera.

Hablando de su distanciamiento con Meghan, Thomas declaró a The Mail on Sunday que deseaba hablar con ella, pero no consideraba que fueran estas sean las circunstancias adecuadas.

"Siempre he dicho que estoy abierto a reconciliarme con mi hija. Nunca he dejado de amarla. No quiero morir distanciado de Meghan. Quiero conocer a mis nietos. También sería un placer conocer a su esposo", continuó.

Thomas también dijo que no ha cambiado su número de teléfono durante el tiempo que lleva distanciado de la duquesa de Sussex. "Siempre ha querido que Meg pueda llamarme".

