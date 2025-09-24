Ofrecen a Meghan Markle programa de radio en Reino Unido

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.

MIAMI.- La duquesa de Sussex, Meghan Markle , ha recibido una inesperada propuesta profesional en el Reino Unido que ha vuelto a encender las especulaciones sobre el futuro de los Sussex y su relación con la familia real británica.

Según informó la revista Quién, la ex actriz y productora estadounidense fue invitada por la emisora Magic FM para conducir un espacio radiofónico, justo después de que en su serie documental Con amor, Meghan confesara que extrañaba escuchar esa estación durante su vida en Londres.

El ofrecimiento fue confirmado públicamente por el director de contenidos de la radio durante un evento profesional y posteriormente en sus redes sociales. Aunque por ahora se trata más de un gesto que de un acuerdo formal, la posibilidad de que Meghan colabore con una cadena británica abre la puerta a nuevas dinámicas entre ella, el príncipe Harry y el Reino Unido.

Un posible regreso

Desde que renunciaron a sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020, Meghan y Harry se han instalado en California, donde han levantado su propia plataforma mediática y filantrópica bajo la marca Archewell.

Aun así, los rumores de un regreso temporal al Reino Unido han sido recurrentes, sobre todo tras las tensiones entre Harry y su padre, el rey Carlos III, y la necesidad de mantener cierto vínculo con la Corona.

De concretarse, la colaboración con Magic FM podría convertirse en el primer proyecto británico de Meghan desde el Megxit, lo que algunos interpretan como un movimiento estratégico para reforzar la presencia de los Sussex en Europa.

Sin embargo, expertos señalan que este acercamiento no debe confundirse con un regreso a la vida institucional, ya que, desde el Palacio se ha reiterado que no existen roles a medias dentro de la monarquía.

Implicaciones y desafíos

Aceptar la propuesta significaría que Meghan tendría que gestionar su tiempo entre Estados Unidos y Reino Unido. Aunque técnicamente el programa podría grabarse a distancia, su presencia física en Londres reforzaría la idea de un regreso.

En ese escenario, surgirían varios retos, entre ellos loss costos de protección y traslado serían elevados, un tema sensible desde que Harry perdió el derecho a seguridad oficial en territorio británico.

También la prensa británica sigue siendo muy crítica con los Sussex, lo que podría intensificar el escrutinio si vuelven a establecer una base en Londres.

Además, la relación con la familia real se mantiene tensa y cualquier movimiento podría interpretarse como un intento de renegociar su estatus.

Camino mediático

Mientras tanto, Meghan y Harry no han dejado de diversificar sus proyectos. Tras la ruptura de su acuerdo exclusivo con Spotify, la duquesa firmó nuevos convenios para seguir produciendo podcasts y contenidos de audio.

Por su parte, el príncipe Harry continúa al frente de iniciativas filantrópicas y deportivas, como los Invictus Games, que en los últimos años han reforzado su perfil internacional.

El posible debut radiofónico de Meghan, de concretarse, tendría también un componente simbólico: regresar a un medio de comunicación británico significaría tender un puente con la audiencia del país que más la ha criticado, pero también donde aún conserva seguidores fieles.