Osmel Sousa expone la razón por la que dejó el Miss Universo

Osmel manifestó que la decisión no responde a un conflicto con el Miss Universo ni significa un retiro de su misión de formar a nuevas generaciones

Osmel Sousa, presidente de El concurso by Osmel Sousa.

Osmel Sousa, presidente de El concurso by Osmel Sousa.

Cortesía/Vicente Correale
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Luego de hacerse público que Osmel Sousa no continuaría como asesor del Miss Universo, el Zar de la Belleza emitió un comunicado en el que expuso las razones que lo llevaron a tomar la decisión de alejarse de la organización, aseverando que respondía a un tema emocional.

En Instagram, el preparador señaló que luego de haber cumplido con sus compromisos con la organización, y tras semanas de meditación sobre su futuro, consideró que hacerse a un lado era lo que necesitaba en este momento de su vida.

“Quiero aclarar y compartir con todos ustedes que, desde hace tres semanas, después de haber cumplido mi misión en el certamen de Miss Universo, tomé la decisión de renunciar al cargo de asesor de la organización. Esta no fue una decisión tomada a la ligera, sino un paso que sentí necesario luego de reflexionar sobre lo que había logrado y lo que quiero para el futuro”, inicia el texto que acompaña un retrato de él con una corona.

Embed

Osmel manifestó que su compromiso con la belleza y el cariño hacia la organización se mantienen intactos, y aunque su salida pueda ser percibida como sorpresiva e inesperada, no significa que esto sea un retiro de su misión de formar a las próximas generaciones.

“Si bien es cierto que decidí dar un paso al costado, también es cierto que ahora, más que nunca, hay Osmel para rato. Mi cariño por el Miss Universo y mi compromiso con la belleza y el desarrollo de las nuevas generaciones sigue intacto. Esta experiencia me ha dejado un aprendizaje invaluable, que llevaré conmigo siempre”.

Reto emocional

No obstante, el Zar de la Belleza confesó que estar lejos de Venezuela ha sido un reto personal, y llegó el momento de volver a estar rodeado de sus afectos.

“A esta altura de mi vida, sentí que debía estar rodeado de los seres queridos que siempre me han acompañado, apoyado y comprendido, tanto en los buenos momentos como en los difíciles. Es por eso que tomé la decisión de regresar a mi tierra, a ese lugar que siempre me ha dado fuerzas para seguir adelante”.

En este sentido, reiteró el privilegio que ha significado para él poder haber sido parte del Miss Universo, compartiendo con colegas y amigos, y agradeciéndole a la organización la confianza depositada.

“Me siento inmensamente agradecido por todo lo aprendido. He podido ver de cerca lo maravilloso que es el trabajo en equipo, la dedicación y la pasión que todos ponen en este certamen. A todos los que hicieron parte de esta experiencia, les agradezco de corazón por el cariño, el respeto y el apoyo”.

“Mi salida de la organización no está marcada por ningún tipo de conflicto, simplemente fue el cierre de un ciclo que ya había cumplido”, dejó claro. “Le agradezco al Sr. Raúl Rocha y a la Sra. Paulina por su comprensión y por la oportunidad brindada, y les deseo todo lo mejor en los futuros proyectos”, agregó.

Concluyó deseándole a los miembros del certamen el mayor de los éxitos en los proyectos que en adelante dispongan.

La salida de Sousa como asesor de la organización se anunció en medio de la polémica que se desató durante un evento de bienvenida a las misses en Taiwán, sede del certamen, en el que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, agredió verbalmente a la representante de México, Fatima Bosch.

