Policía británica confirma que recibió acusaciones contra padre de Meghan Markle en 2019

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MIAMI.- La Policía Metropolitana de Londres (Scotland Yard) confirmó haber recibido en enero de 2019 una carta que contenía severas acusaciones contra Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, relacionadas con presuntos delitos cometidos fuera del territorio del Reino Unido.

La institución británica reconoció públicamente que no transmitió en su momento los detalles de dicha misiva a otras fuerzas de seguridad ni a agencias internacionales, motivo por el cual inició un proceso de revisión interna para evaluar la gestión del expediente y determinar si corresponde remitir el caso a la Oficina Independiente para la Conducta Policial (IOPC).

El pronunciamiento policial coincide con el desarrollo de una investigación penal en Filipinas contra el padre de la duquesa, motivada por denuncias sobre la presunta posesión de material de abuso sexual infantil en una antigua residencia en Cebú, hallado supuestamente por su hijo Thomas Markle Jr.

Procedimiento policial

Según precisó la Policía Metropolitana, la documentación recibida en 2019 fue remitida en primera instancia al área de protección para evaluar posibles riesgos vinculados a la seguridad de la duquesa de Sussex. Tras el análisis inicial, las autoridades derivaron la información a la oficina privada del príncipe Harry y Meghan para su conocimiento, omitiendo su canalización hacia otros organismos policiales.

“La Policía Metropolitana confirma la recepción de la carta en enero de 2019 y evalúa si el manejo de la información debe ser derivado a la Oficina Independiente para la Conducta Policial”, indicaron voceros de la institución británica.

Respecto a las discrepancias temporales sobre cuándo la duquesa conoció las acusaciones, un portavoz oficial de los duques de Sussex aclaró que la diferencia entre 2018 y principios de 2019 resulta comprensible por el paso del tiempo, señalando que los registros de Scotland Yard constituyen la referencia oficial para precisar las fechas de recepción.

Declaración de la duquesa

Tras la difusión pública de las investigaciones en curso, Meghan Markle emitió un comunicado oficial en el que manifestó su profunda consternación ante los hechos denunciados y expresó su solidaridad con las posibles víctimas involucradas en el caso.

“La intención de mantener distancia de mi padre siempre responde a la necesidad primordial de proteger a mis hijos, confiando en que las autoridades actúen de la misma manera”, afirmó la duquesa de Sussex al justificar la ausencia de contacto de Thomas Markle con sus nietos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

La relación entre ambos permanece interrumpida desde antes del enlace real en mayo de 2018, evento al que Thomas Markle no asistió. Mientras tanto, las autoridades judiciales y policiales de Filipinas continúan con las pautas de investigación tras el reporte del hallazgo de dispositivos electrónicos y cajas de almacenamiento en la propiedad de Cebú.