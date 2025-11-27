jueves 27  de  noviembre 2025
REALEZA

Meghan Markle y príncipe Harry comparten con sus hijos en actividad benéfica

La actividad fue compartida por Markle en unas historias en Instagram, donde se aprecia a los duques y sus hijos ayudando a organizar los alimentos

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

AFP/Raúl Arboleda
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Si algo ha caracterizado a Meghan Markle y al príncipe Harry ha sido su compromiso con ayudar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y como padres, los duques de Sussex buscan que sus hijos, Archie y Lilibeth, puedan entender la importancia de tender una mano a quienes lo necesitan.

Por ello, en vísperas de Thanksgiving, la familia se unió a Our Big Kitchen Los Ángeles, organización que brinda alimentos a aquellos que no tienen.

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 25 de diciembre de 2017, el príncipe Felipe, Harry y Meghan Markle llegan para asistir al tradicional servicio religioso de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, Norfolk, Inglaterra oriental. Monarquía no publicará informe de acoso de Meghan.
REALEZA

Revelan reacción del príncipe Felipe al compromiso de Harry y Meghan
Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.
REALEZA BRITÁNICA

Meghan Markle ofrece vistazo a vida familiar con Principe Harry

La actividad fue compartida por Markle en unas historias en Instagram, donde se aprecia a los duques y sus hijos ayudando a organizar las comidas que serían entregadas.

Familia unida

Igualmente, en la web Archewell Foundation se compartieron detalles de la jornada.

"A medida que comienza la temporada de dar, el príncipe Harry y Meghan, Duque y Duquesa de Sussex, junto con el equipo de Archewell, se unieron a Our Big Kitchen Los Ángeles (OBKLA) para preparar y empacar comidas para miembros de la comunidad que enfrentan inseguridad alimentaria", reza el comunicado publicado en la página web.

La carta muestra algunas imágenes de la familia, cuidando que el rostro del príncipe de 6 años y la princesa de 4 no sea expuesto, algo que la pareja ha manifestado como una medida de protección para sus hijos, pues no desean que sean objeto de escarnio público.

"Lilibet lucía encantadora con un vestido rojo a cuadros con un lazo negro en la cintura; además, llevaba su famosa melena pelirroja peinada en una trenza. La niña parecía estar muy atenta a la elaboración de las galletas, mientras su madre la supervisaba con una gran sonrisa. Archie, por su parte, demostró ser todo un repostero en potencia, pues al igual que su madre, estuvo encargado de formar las porciones de masa para formar las galletas. El primogénito de los Sussex usaba una colorida camiseta amarilla de manga larga", expone la revista ¡HOLA!.

Temas
Te puede interesar

Shakira anuncia tres conciertos más en México

Muere la diseñadora Pam Hogg, famosa por su estilo punk rock

Receta para Thanksgiving: Pavo al estilo Zeru

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

José Luis Rodríguez, El Puma, en la eliminación de Top Chef VIP.  video
CONTROVERSIA

American Airlines ofrece su versión de los hechos tras el incidente ocurrido con "El Puma"

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
INMIGRACIÓN

ICE detiene a la madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca; enfrenta deportación

Imagen referencial de una menor de edad usando las redes sociales.
REDES SOCIALES

Avanza prohibición de redes sociales para menores de 14 años en Florida

El candidato presidencial hondureño y empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional, habla durante su mitin de cierre de campaña en Tegucigalpa el 22 de noviembre de 2025. Los hondureños acudirán a las urnas el 30 de noviembre para elegir un presidente, 128 miembros del Congreso Nacional, 298 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
POLÍTICA

Trump respalda al candidato opositor Nasry Asfura en la recta final de las elecciones hondureñas

Zona del incidente cerca de la Casa Blanca, Washington.  video
EEUU

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

Te puede interesar

Un hombre no identificado con uniforme militar yace en una camilla y es trasladado en una ambulancia el 26 de noviembre de 2025 en el centro de Washington, DC.
EEUU

Lo que se sabe del sospechoso del tiroteo contra soldados en Washington

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial de una menor de edad usando las redes sociales.
REDES SOCIALES

Avanza prohibición de redes sociales para menores de 14 años en Florida

Los chefs Christian Medellín y Martín Loyola, del restaurante Zeru. 
GASTRONOMÍA

Receta para Thanksgiving: Pavo al estilo Zeru

Imagen referencial de una mesa servida por la celebración de Acción de Gracias. 
GASTRONOMÍA

Un pavo asado al estilo latino, del chef Jans Ramos

  En un comunicado, la cancillería del Gobierno de Luis Abinader dijo que la Décima Cumbre de las Américas fue pospuesta para 2026 y que los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo
ACUERDOS

República Dominicana autoriza a EEUU uso de aeropuerto para operativo antidrogas en el Caribe