Meghan Markle y príncipe Harry comparten con sus hijos en actividad benéfica

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

MIAMI.- Si algo ha caracterizado a Meghan Markle y al príncipe Harry ha sido su compromiso con ayudar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y como padres, los duques de Sussex buscan que sus hijos, Archie y Lilibeth, puedan entender la importancia de tender una mano a quienes lo necesitan.

Por ello, en vísperas de Thanksgiving, la familia se unió a Our Big Kitchen Los Ángeles, organización que brinda alimentos a aquellos que no tienen.

La actividad fue compartida por Markle en unas historias en Instagram, donde se aprecia a los duques y sus hijos ayudando a organizar las comidas que serían entregadas.

Familia unida

Igualmente, en la web Archewell Foundation se compartieron detalles de la jornada.

"A medida que comienza la temporada de dar, el príncipe Harry y Meghan, Duque y Duquesa de Sussex, junto con el equipo de Archewell, se unieron a Our Big Kitchen Los Ángeles (OBKLA) para preparar y empacar comidas para miembros de la comunidad que enfrentan inseguridad alimentaria", reza el comunicado publicado en la página web.

La carta muestra algunas imágenes de la familia, cuidando que el rostro del príncipe de 6 años y la princesa de 4 no sea expuesto, algo que la pareja ha manifestado como una medida de protección para sus hijos, pues no desean que sean objeto de escarnio público.

"Lilibet lucía encantadora con un vestido rojo a cuadros con un lazo negro en la cintura; además, llevaba su famosa melena pelirroja peinada en una trenza. La niña parecía estar muy atenta a la elaboración de las galletas, mientras su madre la supervisaba con una gran sonrisa. Archie, por su parte, demostró ser todo un repostero en potencia, pues al igual que su madre, estuvo encargado de formar las porciones de masa para formar las galletas. El primogénito de los Sussex usaba una colorida camiseta amarilla de manga larga", expone la revista ¡HOLA!.