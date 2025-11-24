lunes 24  de  noviembre 2025
REALEZA

Revelan reacción del príncipe Felipe al compromiso de Harry y Meghan

En ese entonces, el fallecido Duque de Edinburgo reaccionó con reticencia a la noticia sobre la incorporación de Meghan, a la realeza

En esta foto de archivo tomada el 25 de diciembre de 2017, el príncipe Felipe, Harry y Meghan Markle llegan para asistir al tradicional servicio religioso de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, Norfolk, Inglaterra oriental. Monarquía no publicará informe de acoso de Meghan.

AFP/Adrian Dennis

AFP/Adrian Dennis
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Cuando el príncipe Harry reveló que planeaba casarse con Meghan Markle, su abuelo, el difunto príncipe Felipe, le dio una dura advertencia. El duque y la duquesa de Sussex anunciaron su compromiso en noviembre de 2017, poco más de un año después de que se conociera su romance.

En ese entonces, Felipe reaccionó con reticencia a la noticia sobre la incorporación de Meghan, a la realeza, según informó el Daily Mail, citando Entitled: The Rise and Fall of the House of York, la biografía del príncipe Andrés y Sarah Ferguson escrita por el historiador Andrew Lownie.

Publicado a principios de este año, Entitled revela que, al enterarse de sus planes de matrimonio, el príncipe Felipe advirtió: "Uno sale con actrices, no se casa con ellas".

La advertencia de Felipe a Harry tras conocer la noticia fue reportada por primera vez por The Sunday Times en 2019.

Advertencias

El duque de Edimburgo, que murió en 2021 a los 99 años, no fue el único que, aparentemente, expresó cautela hacia el compromiso de Meghan y Harry.

En 2019, una fuente declaró a People que el príncipe William advirtió a su hermano que las cosas iban demasiado rápido, lo que habría herido los sentimientos del príncipe Harry.

Sin embargo, el hijo menor de la princesa Diana escribió en sus memorias de 2023, Spare, que William insultó a Meghan en un incidente después de que ya se habían casado, pero aclaró que nunca intentó disuadirlo de casarse con ella.

El duque de Sussex afirmó que un desacuerdo entre los hermanos, que según él se tornó violento, comenzó cuando William llamó a Meghan difícil, grosera y abrasiva. En respuesta, Harry dijo que su hermano simplemente estaba repitiendo la narrativa de la prensa sobre su esposa.

El duque y la duquesa de Sussex, que se conocieron a principios de 2016, se casaron en mayo de 2018.

Posteriormente, en 2020, se retiraron de sus funciones reales y ahora viven en Montecito, California, con sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
SALUD

Ah, esa copa de vino tinto... ¿Es bueno beber una al día? Esto dice la ciencia

La sheriff Rosie Cordero-Stutz.
VIGILANCIA

Miami-Dade activa operativo "Cazadores de Grinch" para frenar robos navideños

Las cinco finalistas (de izquierda a derecha): Miss Costa de Marfil Olivia Yace, Miss México Fatima Bosch, Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser, Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Tailandia Praveenar Singh, posan durante la final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Representante de Costa de Marfil renuncia a título de Miss África y Oceanía 2025

José Sánchez Delgado, un depredador sexual es arrestado. 
DEPORTACIÓN

Florida anuncia arresto de depredador sexual José Sánchez Delgado en operación conjunta con ICE

