Herederos de Shannen Doherty reclaman bienes a exesposo de la actriz

MIAMI.- Más de año y medio ha pasado desde que Shannen Doherty falleció , pero la herencia de la actriz continúa en medio de una batalla judicial, pues sus familiares reclaman a su exesposo, el fotógrafo Kurt Iswarienko, una propiedad valorada en más de 1,5 millones de dólares y otros bienes.

Se trata de una casa en Dripping Springs, Texas, conocida como la Puerta de Entrada a Texas Hill Country por sus paisajes ondulados, viñedos e infraestructuras familiares de lujo.

La casa de la intérprete de Beverly Hills, 90210 consta de cuatro dormitorios y cuatro cuartos de baño, no ha sido puesta a la venta, pese a las estipulaciones del documento de divorcio. Asimismo, los administradores de la herencia de Shannen explican que tampoco han recibido otros activos que se acordaron al momento de finiquitar el matrimonio: obras de arte, entre las que destaca un cuadro de Salvador Dalí, una camioneta Ford de 1979, un Range Rover de 2007 y otro de 2019.

Violación del acuerdo

Según explica la revista ¡HOLA!, tras firmar el divorcio, apenas un día antes de su muerte, dichos haberes debieron pasar inmediatamente al patrimonio de Doherty.

"El acuerdo incluía no solo la venta de la propiedad, sino también bienes y derechos de licencia de las obras de Iswarienko. Esta situación ha obligado a los representantes legales de la intérprete a iniciar acciones judiciales contra el fotógrafo, en un intento por proteger los intereses de los familiares y cumplir con la voluntad que ella dejó establecida", reseña la revista.

Iswarienko también había acordado a comprar la participación de Doherty en un avión Mooney M-20 y a vender un hangar vinculado a la aeronave.

Christopher Cortazzo, administrador de la herencia, presentó un documento judicial en el que expone la situación y alega que el fotógrafo tampoco ha dado a los herederos de la actriz los 50.274 dólares que les corresponde de dicha venta. "Iswarienko no ha cumplido con las obligaciones del acuerdo de divorcio firmado un día antes de la muerte de Doherty", reza la demanda a la que tuvo acceso Us Weekly.

Shannen Doherty había expuesto en su podcast que buscaba dejar todo solucionado antes de su muerte para que su madre y familiares no tuvieran que lidiar con procesos más complejos durante el duelo.