Melany, pareja de Nacho, responde a comentarios negativos

"Aprovecho que Mya está dormida para hablar un poquito por aquí, y sin filtros porque eso también le molesta a la gente... ¿Que por qué me maquillo?, ¿que por qué me peino?, ¿que en qué momento hago todo eso?, que tengo 10 nanas, ¿que por qué me hice 10 mil operaciones si igual quedé horrible?… Ahora yo le pregunto: ¿eso es problema suyo?, ¿esa cara es suya?, ¿ese pelo es suyo?, esa hija tampoco es suya y como no es suya tampoco la tengo que mostrar. Entonces, no pierdan el tiempo mi gente”, indicó la exmiss y presentadora, quien recalcó que no piensa mostrar -por ahora- a Mya.

“Es una decisión tomada que yo no voy a mostrar a mi bebé en las redes sociales, o por lo menos no por ahora o no por un muy buen tiempo, y respeto a todos los amigos que tengo en el medio y compañeros que muestran a sus hijos, pero yo no lo voy a hacer porque no voy a alimentar el morbo de la crítica, del juicio que se ha desarrollado más en este tiempo de redes sociales”, dijo.

Asimismo, Melany también aprovechó el momento para asegurar que en estos momentos su consciencia está tranquila y que duerme feliz junto a su hija.

“El respeto y la decencia son cada vez más escasos y no solo en Venezuela sino en el mundo. Yo me imagino que ahora muchas mujeres van a decir: '¿qué sabe ella de respeto y de decencia después de lo que hizo?'… Pero yo no voy a tocar ese punto, lo único que le digo a todo el mundo es que tengo mi consciencia súper tranquila, nunca he dejado de dormir bien, nunca, porque en este momento no duermo mucho, pero duermo feliz de estar con mi bebé. Y si les estoy diciendo todo esto es para reiterarles que no voy a subir fotos de Mya en las redes sociales", finalizó la pareja de Nacho.

Aunque Melany indicó que no revelará imágenes de su bebé, en agosto la pareja fue portada de la revista ¡Hola! USA En Español. Edición en la que Melany y Nacho muestran algunos detalles de Mya.