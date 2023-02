Melendi: "En Miami sentí una conexión especial con Cuba"

“A ver, ahora estoy reconfortado con ella [la música], porque no nos estamos friccionando. Yo he decidido que ahora no estamos, pero ese en primer acercamiento cuando decido que tengo que volver, hay unos pequeños días de odio antes de empezar a conectar (risas). Después es un amor total. Es una relación de amor, aunque tiene pequeños estadios de odio”, reveló Melendi, durante una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS en los estudios de Sony Music Latin.

El cantautor español visitó Miami como parte de la promoción de su gira Likes y Cicatrices, que presenta el 26 de febrero en el Miami-Dade Arena, y luego el 9 de marzo en ese mismo escenario.

Se trata de la gira que llevará a Melendi a reencontrarse, después de la pandemia, con su público en EEUU, Latinoamérica y Europa.

“Likes y Cicatrices están más unidos de lo que pensamos (risas)”, comentó sobre la contradicción que sugiere el título de la gira, que también da nombre al disco que lanzó en 2021.

A Miami, ciudad que le recuerda sus raíces, también lo trajo la promoción de Pan para Yolanda, un tema dedicado a Cuba que grabó junto a Aymée Nuviola.

“Es una de las canciones de las que me siento especialmente orgulloso. Esta canción es una isla porque no está dentro de ningún proyecto. Surgió hace más de seis meses cuando vine a Miami a trabajar. Tengo aquí a un productor. Mi director musical, los compositores con los que me junto y dos de mis músicos son cubanos, entonces, siempre hablamos de ciertas cosas”, contó.

“Y en esa reunión empezaron a salir unos versos. A raíz de esos versos tiramos del hilo y nos quedó una canción que habla, desde un punto de vista bonito, de un tema muy delicado, un punto de vista que genera emociones bonitas y es complicado”.

Fue precisamente en Miami donde encontró una conexión especial con Cuba, aunque ya tenía un lazo familiar que le despertaba fascinación por la isla.

“Hay algo más grande que todos nosotros y eso es evidente. Llevo viniendo a Miami hace años. Y desde que pisé aquí, noté que algo pasaba con Cuba. Mi abuelo es cubano, de Camagüey, pero nunca lo conocí. Mi papá nació en Asturias y yo también, pero yo crecí en una casa indiana, allá se les llama así a las casas que se construyen iguales que las de Cuba, pero que las tenemos en el norte de España”, recordó.

“Mis tíos abuelos hablaban siempre de Cuba, siempre he estado en ese imaginario. Y cuando pisé Miami me di cuenta de que había una conexión especial con los cubanos. Creo que hay algo más grande que lo que vemos.

En teoría no es tangible a los sentidos, sin embargo, es algo que está ahí”.

Pan para Yolanda, que evoca una canción de Pablo Milanés, fue una especie de homenaje en vida al icónico cantautor, fallecido en noviembre.

“Su mánager se puso en contacto con un amigo en común y me dijo que le había gustado mucho, y me dio las gracias. Y la verdad que cuando supe la noticia [del fallecimiento], sentí algo pesado adentro, porque lo admiraba como artista. Después de haberle dedicado esta canción en vida, sentí que pude hacérselo en vida”, expresó.

“Nos saludábamos, éramos vecinos, vivíamos a 15 minutos el uno del otro, pero no tuve una charla con él, me hubiera encantado”.

Asimismo, Melendi reflexionó sobre el proceso creativo y explicó por qué considera que esté listo para preparar un nuevo álbum.

“No lo sé. Estoy ahora mismo en un proceso en el que me parece que no es el mejor momento de que me ponga a hacer algo nuevo. Me siento como que estoy en un lugar emocionalmente muy parecido a cuando hice el anterior. Creo que no voy a tener puntos de vistas diferentes, no en cuanto a la forma, sino al fondo de las canciones”, respondió a la pregunta de cuándo sale disco nuevo.

“Eso es lo que estoy buscando exactamente [qué contar] y desde dónde lo quiero contar. No estoy en ese momento ahora mismo, me siento todavía muy identificado con este que fue tremendo, nos sacudió a todos y es verdad que hubo mucha creatividad”, agregó refiriéndose al impulso creativo que la pandemia provocó en la música.

Su filosofía

Sobre sus aprendizajes, comentó que ha entendido que cada cual es dueño de sus opiniones y que la ignorancia puede ser aliada de la creatividad.

“He aprendido que mi opinión es simplemente mi opinión y está basada en el marco geocultural en el que he crecido, en las creencias arraigadas que tengo. Y que por ello no hay que creer que tienes la razón, porque no existe, ni la tengo yo ni la tiene absolutamente nadie, pero esa es una manera muy bonita de vivir, porque de la otra manera sientes que te están atacando constantemente, que atacan tus creencias si tienen una opinión diferente a la tuya”, expuso el artista, quien celebró su 44 cumpleaños en enero.

“Pues detrás de tu opinión y tus creencias, estás tú sujetando un personaje que te has creado y detrás de ese personaje está la ignorancia que no lo quiere reconocer. Eso te lleva a conectarte desde una ignorancia, que curiosamente es la base de la creatividad. Por eso no es tan fácil ponerse a crear de la nada, o sea, tienes que llegar a conectar con esa ignorancia profunda y desde ahí se abre un canal donde empiezas a crear cosas”.

La inspiración, esa de la que tanto se habla cuando de música o arte se trata, no sabe dónde encontrarla, prefiere dejarse sorprender.

“Es que no sé de dónde viene, ni yo sé dónde está esa inspiración, esa inspiración de repente es algo que dejas de juzgar, te conectas contigo mismo, con la ignorancia y esa creatividad. Y hay veces que dices: ¿esto lo he hecho yo o realmente sale de un lugar diferente?”.

“Pero hay que domarse, porque uno quiere hacer canciones para impactar y demostrar y no sé qué más, pero cuando estás en ese modo, él de arriba te dice: no, tú vas a cantar lo que yo diga y va a salir cuando tenga que salir. Entonces, ahí te das cuenta de que tienes que rendirte, primero tienes que hacer un ejercicio de luchar contra tu ego. Y luego cuando te rindes, ahí viene”.

Melendi se autodescribe como un ser inquieto, a quien le encanta la rutina y que suele encontrar la calma en la lectura, la naturaleza y en el mar, y en “escasas veces” en sí mismo.