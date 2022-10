Meme Solís: "No puedo vivir sin trabajar"

“Llevo más de 34 años presentándome en ese teatro. Gracias a Dios, siempre con la aceptación y el apoyo del público que me respalda” dijo el músico que esta vez regresa con Ocho voces para cuatro pianos con Meme Solís, show en el que busca innovar congregando a las mejores voces de Miami.

“No puedo vivir sin trabajar, por eso siempre trato de evolucionar porque si eso no ocurre, el público pierde el interés en un artista. En todos mis conciertos trato de reunir a los mejores talentos porque me gusta trabajar en equipo y colaborar con artistas que me aporten”, confesó Meme Solís, radicado en Nueva York hace casi 40 años.

“Vamos a tener una apertura maravillosa de canciones americanas de la década del 50 como ‘Smile’ y ‘The Man I Love’. Después nos vamos a la cubanía con clásicos como ‘La Sitiera’ a 9 voces, y recordaremos al legendario ‘Cuarteto d'Aida’”, adelantó Meme Solís, nacido en Yaguajay, Sancti Spíritus, en 1939, y fundador del cuarteto Los Meme [1960], esencial en la historia de la música popular cubana.

Ocho voces para cuatro pianos con Meme Solís se presenta el sábado 29 de octubre en el Miami-Dade County Auditorium, show en el que el cantante y sus invitados se adentraron en lo mejor de la música universal con presentaciones como solistas, dúos, tríos y cuartetos.

