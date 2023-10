Meme Solís presenta en Miami "Donde vive la buena música"

Así ha sido durante 34 años, cuando poco después de salir de Cuba, comenzó a presentarse cada otoño en Miami.

El espectáculo Donde vive la buena música, que brindará el sábado 28 de octubre en el Miami-Dade County Auditorium, servirá para brindar un recorrido por los cuartetos que ha formado desde los años 60, cuando comenzó su ascendente carrera con el Cuarteto de Meme Solís. Entre los primeros integrantes de su agrupación estuvo como voz femenina Moraima Secada.

Luego, sin perder el formato, integró el cuarteto Farah María, que, junto a las voces de Miguel Ángel Piña, Héctor Téllez y la del propio Meme, fueron un equipo que alcanzó el favor del público, hasta que José Manuel “Meme” Solís fue defenestrado al hacer público su deseo de irse de Cuba.

Tras ese anuncio, normal en cualquier parte del mundo libre, fue condenado al ostracismo, su cuarteto se desintegró y hasta sus compañeros de la agrupación lo evitaban para no comprometerse. “Ellos [el régimen] manipularon al cuarteto, pero hubo otros que siguieron siendo amigos y me visitaban, como Rosita Fornés, Ela Calvo y Moraima Secada”, recuerda Meme, añadiendo: “muchos siguieron cantando mis cosas, aunque no decían que era un tema mío”, mientras conversamos sobre su concierto.

Para el sábado 28, afirma, habrá solistas, dúos, tríos, cuarteto y más. Entre los solistas masculinos estarán Ernesto Cabrera, Saeed Mohamed y Héctor Téllez Jr. El grupo de voces femeninas, además de las acompañantes de siempre, estará integrado por Maricela Verena, Malena Burke y Xiomara Laugart, con las que en otras ocasiones también ha trabajado. “Son mis amigas, cantantes extraordinarias y para mí es un honor trabajar con ellas”.

Durante el concierto se interpretarán canciones de Meme, de otros compositores, y del cancionero internacional. Meme, que sigue componiendo todo el tiempo, anticipa que Malena Burke estrenará su canción Si pienso en ti.

Tras pasar 18 años esperando la autorización de salida sin poder presentarse ante el público en Cuba, Meme señala que “a pesar de que me enviaron a trabajar de obrero a una fábrica de cartón corrugado, aproveché ese difícil tiempo para estudiar, componer y hacer arreglos musicales. Muchos siguieron cantando mis cosas, y eso me mantenía vivo”.

El autor de Empezar, Otro amanecer y Ese hastío, está muy entusiasmado con el concierto que prepara. “Espero que les guste tanto como me está gustando a mí. Lo que veo en cada ensayo me llena de alegría. Cuando estoy junto a Susana, Lisette, Diana y Dayamí, con las que llevo trabajando tantos años, y las observo entregándose con pasión, sé que el concierto será maravilloso. Busco que cada presentación ante el público de Miami tenga cosas diferentes”.

La conversación vuelve a los años 60, al programa A solas contigo, que hacía en la radio con el cantante Luis García y Elena Burke. “Desde el 62 hasta el 70, se hizo ese programa que tenía una gran audiencia. Fue también el gran momento de Los Memes”, recuerda con satisfacción. “Hubo momentos brillantísimos, nos seguían. Incluso se abalanzaban sobre nosotros al salir de los teatros; hasta tuvimos que ser custodiados por la policía. Fue grande el público, al que le estoy muy agradecido”.

La etapa de triunfo de Meme la cortó el régimen abruptamente. “Ellos me pedían que me integrara al sistema que no me gustaba, ni quería. Yo aguanté mientras pude, pero llegó un momento en que me sacaron de la televisión, luego de los teatros, me fueron marginando… 18 años para que me dejaran salir”.

Después añade: “Cuando llegué a España gracias a las gestiones de mi familia y del entonces presidente de ese país, Felipe González, pensé que nadie se iba a acordar de mí y que me dedicaría a cualquier cosa. Y no me importaba, Lo que yo quería era irme de Cuba y seguir componiendo, pero desde que dejé la isla he tenido trabajo como artista y eso demostró que la gente me seguía recordando y eso me emocionó mucho”.

Poco tiempo después llegué a Miami gracias al representante de Rocío Jurado, Julio Iglesias, Libertad Lamarque y Rocío Durcal, que se me acercó y me propuso prepara mi primera presentación en Miami. Fue un reencuentro emocionante”, afirma.

A pesar de todos los obstáculos, Meme Solís ha triunfado y su música forma parte del patrimonio cubano. “Con invitados de lujo, Maricela Verena, Malena Burke, Xiomara Laugart y mi grupo de siempre, la producción de Félix Romeo, y la dirección orquestal de Carlos Hernández que lleva 30 años conmigo, este concierto será memorable”, concluye Meme.

Meme Solís en concierto, el sábado 28 de octubre, a las 8 pm, en el Miami-Dade County Auditórium, 2901 W Flagler Street, Miami, 33135. Entradas al (305) 987-4230 o en la página web de ticketmaster.