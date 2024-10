Memorias de Wilmer Valderrama narran el viaje de superación de su familia

LOS ÁNGELES.- Wilmer Valderrama prometió nunca defraudar a su familia la noche en que consiguió su papel como Fez, estudiante de intercambio en el programa That '70s Show.

"Se me ha dado la oportunidad de levantarnos a todos, y no voy a desperdiciar esta increíble oportunidad. Cada actuación que dé será la mejor que nadie haya visto jamás", escribe en sus memorias An American Story: Everyone's Invited.