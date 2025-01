Meryl Streep cuenta cómo huyó de su casa en medio de los incendios de Los Ángeles

MIAMI.- La actriz Meryl Streep logró escapar de los incendios en Los Ángeles con una estrategia que podría parecer de película. Según informó New York Magazine, la mujer de 75 años tuvo que abrir un gran agujero en una cerca de su casa para poder escapar de las llamas.

En medio de la amenaza de los devastadores incendios, Streep se vio en la obligación de tomar prestadas unas tijeras para cortar alambres y abrir el cercado que separa su hogar del de sus vecinos y atravesar el patio de ellos con su carro.

Aunque la intérprete salió ilesa, el actor Martin Short, con quien se rumora que mantiene un romance, ha tenido que enfrentar el hecho de que su hijo perdiera su casa.

El protagonista de Only Murders in the Building vive en Pacific Palisades una de las zonas más afectadas por los incendios forestales.

Las autoridades reportan que al menos 29 personas perdieron la vida en los incendios en California.