Met Gala anuncia temática para 2026: "Costume Art"

La gala benéfica más importante del mundo de la moda está prevista para la próxima primavera, y coincidirá con la apertura de las Galerías Condé M. Nast

La cantante y actriz barbadense Rihanna llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York

AFP/Andrea Reanult
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cuenta regresiva para la noche más importante de la moda ha comenzado. El Museo Metropolitano de Arte (Met) y el Instituto del Traje (Costume Institute) anunciaron que el tema de la Met Gala 2026, así como el nombre de su exposición anual, será Costume Art, lo que marca una colaboración histórica entre ambas ramas del museo.

La inauguración de la muestra, prevista para la próxima primavera, coincidirá con una importante novedad arquitectónica: la apertura de las Galerías Condé M. Nast.

Este nuevo espacio de más de mil metros cuadrados, adyacente al Gran Hall del Met, albergará una vasta colección de alrededor de 200 prendas y accesorios, que se exhibirán junto a otras tantas obras de arte, consolidando la idea de que la moda es, en esencia, arte del vestuario.

“Es un momento trascendental para el Instituto del Traje. Será transformador para nuestro departamento, pero también creo que lo será para la moda en general: el hecho de que un museo de arte como el Met le otorgue un lugar central a la moda”, declaró el curador Andrew Bolton en el anuncio publicado por la revista Vogue.

Bolton explicó que el énfasis estará en el cuerpo vestido, ya que, a su juicio, lo que une a todos los departamentos curatoriales y a todas las galerías del museo es la moda.

"Es el hilo conductor del museo, que es precisamente la idea inicial de la exposición, esta revelación: el cuerpo vestido ocupa un lugar central en cada galería. Incluso el desnudo nunca está completamente desnudo. Siempre está impregnado de valores e ideas culturales", añadió.

Código de vestimenta

Según Bolton, la exposición se centrará en la conexión indivisible entre el cuerpo humano y la ropa. La idea es reintroducir el cuerpo en los debates sobre arte y moda, y celebrarlo, no excluirlo para elevar la moda a la categoría de arte.

Parte de la estrategia que la exposición busca para lograr este objetivo es colocar cabezas espejadas en los maniquíes, sumergiendo al espectador en la obra.

Aunque el código de vestimenta para el evento, que se celebrará el primer lunes de mayo de 2026, aún no se ha revelado, es probable que el tema suponga una clara diferencia con respecto al de 2025, Superfine: Tailoring Black Style, enfocado en dandismo negro y el uso de la sastrería.

