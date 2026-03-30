Migbelis Castellanos anuncia que espera su segundo hijo con Jason Unanue

Migbelis Castellanos asiste a la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena el 13 de noviembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.

MIAMI.- ¡La familia de Migbelis Castellanos crece! Desde Sevilla, España, la modelo venezolana sorprendió este 30 de marzo al compartir en vivo, a través del programa Desiguales, que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo con su esposo Jason Unanue .

Previo al anuncio, Castellanos había compartido en las historias de Instagram que daría una información importante acerca de su futuro en el programa. Sin embargo, pocos imaginaron la sorpresa que daría.

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"Los que serán los últimos meses de este año, pues no voy a poder compartir con ustedes en Desiguales, así que seguiré disfrutando de estos meses que me quedan porque resulta que me volví a embarazar", comentó mostrando una prueba de embarazo.

Bebé en camino

La noticia llega apenas unos días después de que su primogénito, Caden, cumpliera el primer año de vida el 25 de marzo.

Paralelamente, la que portó la banda de Miss Venezuela 2013 publicó en redes sociales un video en el que tras celebrar su llegada a la meta en el Maratón de Miami, le daba la noticia a su esposo, quien quedó en visiblemente emocionado.

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Recientemente, Migbelis habló sobre cómo la maternidad cambió su vida.

"El cambio ha sido impresionante, o sea, el cambio en mi actitud, en la manera en cómo veo la vida, en mis creencias, en mi fe, y también en el ámbito físico", comentó en la emisión del 25 de marzo.

"Ha sido maravilloso", aseveró.