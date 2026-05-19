Morat anuncia nuevas fechas de su gira mundial "Ya es mañana" en EE.UU. y Canadá

Martín Vargas, Simón Vargas, Juan Pablo Villamil y Juan Pablo Isaza, del grupo colombiano Morat, asisten a la 22.ª ceremonia de entrega de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.

BOGOTÁ.- La banda colombiana Morat anunció este martes nuevas fechas de su gira mundial Ya es mañana en Estados Unidos y Canadá, con conciertos previstos en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Boston, Miami, Toronto y Montreal.

El tramo norteamericano del tour comenzará el próximo 26 de febrero en Los Ángeles y recorrerá también Orlando, Brooklyn y Fairfax, entre otras ciudades.

"Estamos muy felices de volver a Estados Unidos y Canadá", expresó el grupo de Bogotá en una publicación de Instagram en la que dieron a conocer todas las fechas.

Colaboración

La semana pasada la banda anunció que "se acerca" la publicación de Ya es mañana - parte 2 con la presentación de la canción Lo poco que yo quiero, una colaboración con Silvestre Dangond que fue presentada por primera vez en vivo el viernes pasado en el estadio El Campín de Bogotá.

"Morat y Silvestre encuentran en esta colaboración un mismo lenguaje: el de quien persigue insistentemente algo que parece inalcanzable, viviendo entre la nostalgia, la ansiedad y la desesperación de sentir que aquello que más desea simplemente no está ocurriendo", detalló un comunicado de su equipo de prensa.

Además, la banda agotó seis fechas de conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, programadas el 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto, como parte de su gira 'Ya es mañana', y sumó un récord de más de 24 conciertos sold out en países como Chile, Argentina y España.