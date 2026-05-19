martes 19  de  mayo 2026
MÚSICA

Morat anuncia nuevas fechas de su gira mundial "Ya es mañana" en EE.UU. y Canadá

El tramo norteamericano del tour comenzará el próximo 26 de febrero en Los Ángeles y recorrerá también Orlando, Brooklyn y Fairfax, entre otras ciudades

Martín Vargas, Simón Vargas, Juan Pablo Villamil y Juan Pablo Isaza, del grupo colombiano Morat, asisten a la 22.ª ceremonia de entrega de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.

Martín Vargas, Simón Vargas, Juan Pablo Villamil y Juan Pablo Isaza, del grupo colombiano Morat, asisten a la 22.ª ceremonia de entrega de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.

AFP/Martin Bernetti
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- La banda colombiana Morat anunció este martes nuevas fechas de su gira mundial Ya es mañana en Estados Unidos y Canadá, con conciertos previstos en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Boston, Miami, Toronto y Montreal.

El tramo norteamericano del tour comenzará el próximo 26 de febrero en Los Ángeles y recorrerá también Orlando, Brooklyn y Fairfax, entre otras ciudades.

Lee además
Don Omar presenta la gira Back to Reggaetón en Oaxaca, México, el 8 de marzo de 2025.
MÚSICA

Don Omar comparte fechas de la gira "The Last King World Tour"
En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.
MÚSICA

Gobierno de España rechaza cancelar concierto de Kanye West

"Estamos muy felices de volver a Estados Unidos y Canadá", expresó el grupo de Bogotá en una publicación de Instagram en la que dieron a conocer todas las fechas.

Colaboración

La semana pasada la banda anunció que "se acerca" la publicación de Ya es mañana - parte 2 con la presentación de la canción Lo poco que yo quiero, una colaboración con Silvestre Dangond que fue presentada por primera vez en vivo el viernes pasado en el estadio El Campín de Bogotá.

"Morat y Silvestre encuentran en esta colaboración un mismo lenguaje: el de quien persigue insistentemente algo que parece inalcanzable, viviendo entre la nostalgia, la ansiedad y la desesperación de sentir que aquello que más desea simplemente no está ocurriendo", detalló un comunicado de su equipo de prensa.

Además, la banda agotó seis fechas de conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, programadas el 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto, como parte de su gira 'Ya es mañana', y sumó un récord de más de 24 conciertos sold out en países como Chile, Argentina y España.

Temas
Te puede interesar

Andrés Cepeda culmina su gira "Bogotá" en EEUU: "La migración es parte del crecimiento"

Muere Totó la Momposina, la voz de "La candela viva" e ícono del folklore colombiano

Vuelve "Miami es un chiste" y reúne a 55 comediantes de Latinoamérica y España

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Venezuela News estuvo muy vinculado al movimiento  #FreeAlexSaab, cuando el emoresario colombiano estuvo detenido la primera vez en EEUU (AFP)
VENEZUELA

Medio de comunicación vinculado con Álex Saab cierra operaciones en Caracas

De acuerdo con la publicación, basada en fuentes cercanas al Gobierno de la Casa Blanca, entre los escenarios analizados figuran desde operaciones aéreas limitadas hasta variantes de mayor alcance.
NUEVO ESCENARIO

Trump y Rubio: no descartan opciones militares en Cuba, podrían ocurrir en cualquier momento

Jacob Rookey,  de 21 años residente de Cudjoe Key, Florida, es sospechoso de graves delitos. 
TRAS LAS REJAS

Arrestado de Florida Keys enfrenta hasta 100 años por explotación infantil

La policía de San Diego desplegó un fuerte operativo en la mezquita. (EFE)
TIROTEO

Al menos cinco muertos, dos de ellos los tiradores, en ataque a una mezquita en San Diego

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.
MIAMI

Presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, es acusado por lavado de dinero y conspiración tras su deportación

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump muestra el avance de las obras del gran salón, un enorme proyecto que queda para la posteridad y hecho con su propio dinero y el de donantes privados.
OBRAS

Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jacob Rookey,  de 21 años residente de Cudjoe Key, Florida, es sospechoso de graves delitos. 
TRAS LAS REJAS

Arrestado de Florida Keys enfrenta hasta 100 años por explotación infantil

Lluvias en Miami.
PRONÓSTICO

Miami-Dade enfrenta otra jornada inestable con lluvias dispersas tras dos días de aguaceros

Departamento del Tesoro de EEUU.
TESORO

Deuda de EEUU a 30 años alcanza su costo más alto desde 2007

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
GIRO JUDICIAL

Juez de España imputa a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de tráfico de influencias en trama Plus Ultra