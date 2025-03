Migbelis Castellanos y Jason Unanue dan la bienvenida a su primer hijo

"Gracias a todos por estar tan pendientes. Ya son tíos", agregó la presentadora de Desiguales.

Sorpresa

El lunes 24 de marzo, Castellanos publicó unas historias en Instagram informando que se encontraba en el control obstétrico y que ya había superado la semana 40. Señaló que estaban sanos y que solo quedaba esperar.

"Monitoreando el bebé. Superamos las 40 semanas y más días... y todo apunta que esta semana es la definitiva (no tenemos bola mágica para decir el día exacto). Estamos fuertes, sanos y lo que falta es que sigamos dilatando. El bebé es tan competitivo que él quiso llegar hasta el final de la meta", escribió junto a una foto de ella mostrando su baby bump.

Posteriormente, explicó que el máximo para esperar un nacimiento son las 42 semanas.

"Los embarazos pueden llegar hasta 42 semanas. Me había metido entre ceja y ceja (por escuchar tantas experiencias. ajenas) que a las 38 ya iba a estar lista y no pasó así. Mi lección aprendida: las expectativas son las que pueden jugar con tu estabilidad emocional. Los dos estamos muy sanos y progresando poco a poco para el parto. Paciencia y fe es lo único que si nos puede funcionar a todos. En cualquier escenario, para todo en la vida. Lo demás es irrelevante cuando no hay reglas escritas sobre piedra acerca de la vida en general (o de los embarazos)".