Mike Bahía le canta a su natal Cali en nueva canción

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MIKE (@mikebahia)

Las raíces de Mike Bahía

El tema, que es fruto del recientemente documental de Mike Bahía, Calidosa City, cuenta con un videoclip filmado en el emblemático Cerro las Tres Cruces y producido por La Ruta Studio. El audiovisual captura la esencia de Cali y reúne a un grupo de músicos caleños que acompañan al cantante y compositor en una interpretación llena de energía y autenticidad.

"Pensé que era un buen momento para dejar el ritmo acelerado y regresar a mi ciudad… trabajar con caleños y caleñas. Nunca había grabado un video en Cali y tomé este año para regresar a mi ciudad, inspirarme y recorrer los pasos", expresó Mike Bahía en un comunicado.

Embed

Cali Buenaventura es parte del próximo EP del artista urbano, que incluirá cuatro temas llenos de salsa colombiana. Este proyecto celebra las raíces de Mike y su amor por el género que ha marcado su vida.

"Cali no es solo es el lugar donde nací, es la fuente de mi inspiración, la cuna de mis recuerdos más preciados, el hogar de mi alma y una ciudad con la que añoraba reconectarme, lo cual me llevó por este importante viaje musical que he venido atravesando", concluyó Mike Bahía.