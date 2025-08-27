miércoles 27  de  agosto 2025
Miley Cyrus celebra el cumpleaños de Billy Ray con un regalo muy especial

En entrevistas recientes, Miley Cyrus reveló que la canción surgió de un deseo de servir como puente dentro de su familia

Captura Instagram @mileycyrus
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Billy Ray Cyrus cumplió 64 años y recibió uno de los obsequios más significativos de su vida: una canción compuesta e interpretada por su hija Miley Cyrus. El tema, titulado Secrets, fue presentado como un regalo exclusivo y cargado de simbolismo.

La canción además contó con la participación de dos leyendas del rock: Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood, integrantes de Fleetwood Mac, una de las bandas favoritas del cantante de Achy, Breaky Heart.

El propio Billy Ray compartió la sorpresa en su cuenta de Instagram, donde publicó un emotivo video caminando por el campo mientras escuchaba la melodía. “En mi cumpleaños, Miley me dio el regalo de la música. Me escribió una canción llamada ‘Secrets’ e invitó a mis músicos favoritos, Fleetwood Mac, a tocar en ella. Te amo, Mile”, escribió.

Sobre la canción

La letra de la canción refleja temas de confianza, lealtad y reconciliación. Con versos como: “I want to keep your secrets / like sunlight in the shadows / I won’t ever break my promise”, Miley transmite un mensaje de intimidad y de vínculo irrompible con su padre.

En entrevistas recientes, la artista reveló que la canción surgió de un deseo de servir como puente dentro de su familia, marcada por tensiones tras el divorcio de sus padres en 2022. Según explicó, quería convertirse en alguien de absoluta confianza para sus seres queridos, capaz de guardar incluso: “los secretos más dolorosos”.

El regalo musical no pasó desapercibido entre los cercanos al cantante. Elizabeth Hurley, actual pareja de Billy Ray, comentó la publicación con un cariñoso mensaje: “Feliz cumpleaños y qué hermoso video para una canción igualmente hermosa de tu talentosa hija”.

Este gesto también tiene un fuerte componente simbólico, ya que, después de años en los que la relación entre Miley y su padre fue tema de especulación mediática, la canción parece marcar una etapa de reconciliación y cercanía.

