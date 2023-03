Miley Cyrus estrena "Endless Summer Vacation"

Igualmente el LP incluye una diversidad de sonidos, paseándose por el género country hasta la influencia del dance pop el cual puede sentirse fuertemente en River, el segundo sencillo que se estrenó previo al lanzamiento del disco.

Con la llegada de este nuevo álbum, Miley Cyrus también sorprendió anunciando que las Endless Summer Vacation Backyard Sessions serán transmitidas a través de la plataforma de streaming de su antigua casa Disney.

La cantante se alejó del hogar de Mickey Mouse hace una década. Las Sessions son un proyecto original de la cantante y actriz en el que realiza covers y adaptaciones de sus éxitos. Previamente las transmitía por Youtube.

Sus últimos dos álbumes han sido recibidos por sus seguidores con de forma positiva, quienes han asegurado que los trabajos reflejan la maduración de Miley, no solo por sus letras sino por la forma en la que involucra sus vivencias.

Flowers

Flowers destaca entre los temas más populares de la temporada, y hace referencia a un renacer después del desamor: Miley hace uso de su talento para plasmar en la música cómo fue superar su separación del actor Liam Hemsworth, con quien tuvo una relación de más de 10 años.

Liam Hemsworth y Miley Cyrus comenzaron su noviazgo a los 16 años, y en diciembre de 2018 formalizaron su unión. Sin embargo, la ruptura definitiva llegó a los ocho meses de la boda.

En Flowers, Miley se pasea por el proceso que toma salir de una relación tóxica, y reivindica la necesidad del amor propio.

A diferencia de la colombiana, Miley no menciona a Liam; pero se sabe que es para él pues la canción fue estrenada el 13 de enero, día en el que el actor cumplió 33 años. “I can love me better than you can” (puedo quererme mejor que tú), reza uno de los versos.

