Misión: Astronautas de SpaceX escucharon "Back in black"

"Nos dijeron que los astronautas escucharon "Back in black" de AC/DC en su camino hacia el cohete. En ese sentido, digamos, para aquellos que están por lanzar, los saludamos", informó con humor el periodista John Berman de CNN, según recoge Blabbermouth, haciendo un juego de palabras con el clásico lema de la banda australiana: "For those about to rock, we salute you".