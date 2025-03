Miss Chile 2024 habla sobre decepción que vivió con William Levy

"Ay sí, mucha fotito, mucho comentario, y ahí, ¿dónde estás? Lamento decepcionar a los chilenos y las chilenas que confiaban en esa relación. Faltó algo que llevan puesto tú y tú... hay cosas que no se dan", agregó, refiriéndose a los pantalones.

Comunicación entre Miss Chile y el actor

Una semana después de finalizar el Miss Universo 2024, surgieron rumores sobre una presunta relación entre Dides y Levy.

"No es una relación aún, pero no me cierro a ninguna oportunidad porque es una persona que me llama mucho la atención y lo quiero conocer", declaró la miss en noviembre al reportero Jordi Martin, de El gordo y la flaca.

"Sí, hablamos mucho... mira, la verdad no sé. Yo fluyo como flui en este gran Miss Universo, mi momento ahora con todos los chilenos que me están esperándome, pero sí me gustaría, sí me gustaría (tener una relación)", agregó la miss.

Tras ello, Jordi Martin le preguntó qué es lo que más le ha gustado de William. "Su belleza física, pero su corazón", respondió Emilia Dides, de 25 años.