William Levy aclara que no se reconcilió con Elizabeth Gutiérrez

"Mi corazón dividido en dos, lo más hermoso que Dios me ha regalado", escribió Levy sobre sus hijos.

"2024 no fuiste mi favorito pero algún día entenderé porque fuiste así", expresó. ¡Salud por un 2025 mejor, lleno de salud, amor, paz y prosperidad", señaló Gutiérrez.

¿Hubo reconciliación?

Al difundirse las imágenes, las especulaciones sobre una posible reconciliación surgieron. Sin embargo, el cubano no quiso darle largas al asunto y confirmó en una entrevista que concedió a Jordi Martin de El gordo y la flaca que no ha regresado con la madre de sus hijos.

"No he vuelto con Elizabeth Gutiérrez, ni voy a volver, no pasa por mi cabeza", dijo el paparazzo español.

Asimismo, el reportero agregó que el actor se enfoca en el bienestar y la felicidad de sus hijos, por lo que tampoco piensa en iniciar una relación. "Quiero estar con mis hijos, estoy soltero".

Según información de Martin, la actriz y modelo habría llamado a su hermana para manifestarle que ella aún ama a Levy, pero que es el actor quien decidió no darle una nueva oportunidad a su relación.

Hasta los momentos, Gutiérrez no se ha pronunciado al respecto.