Revelan detalles sobre salud de Miss Jamaica tras caída en Miss Universo 2025

Gabrielle Henry fue hospitalizada en Tailandia después del incidente que tuvo lugar durante la ronda de vestido de gala de las preliminares de Miss Universo

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025.&nbsp;

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 

AFP/Lilian Suwanrumpha
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Organización Miss Universo finalmente ha revelado detalles sobre la salud de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, la joven que cayó del escenario el 19 de noviembre durante la ronda preliminar en vestido de gala del concurso de belleza.

El certamen publicó un comunicado de prensa en nombre de la organización Miss Universo y de la familia de Henry para aclarar la situación.

En actualizaciones anteriores, Miss Universo y Organización Miss Universo Jamaica, así como la hermana de Henry, informaron que estuvo hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos durante varios días tras la caída. Sin embargo, no se conocía a fondo los detalles de sus heridas.

"La Dra. Henry sufrió una grave caída a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar, lo que le provocó una hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia, fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes", se lee en el comunicado más reciente.

Esta actualización contradice lo anunciado por la organización un día después de la caída, cuando Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, aseguró que la joven no había sufrido daños físicos.

En este último comunicado, también informaron que la señorita Henry regresará a su hogar en Jamaica durante los próximos días, acompañada por un equipo médico completo que trasladará directamente al hospital para continuar su tratamiento y recuperación.

La actualización también afirma que la Organización Miss Universo ha cubierto los gastos hospitalarios, médicos y de rehabilitación de Henry mientras estuvo bajo su cuidado en Tailandia.

El certamen internacional también asegura haber financiado los gastos de alojamiento y manutención de la madre y la hermana de Henry durante su estancia en Tailandia mientras Henry se recuperaba.

Polémicas

La dramática caída de Miss Jamaica es tan solo una de las múltiples controversias que surgieron durante la celebración del Miss Universo 2025.

Desde entonces, la victoria de Fátima Bosch, Miss México, ha sido empañada por señalamientos que aseveran que su triunfo fue comprado, debido a vínculos entre Raúl Rocha Cantú, director del certamen, y Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa en la que el padre de la miss es directivo.

La reina de belleza ha rechazado estas insinuaciones, alegando que su familia es honrada y que ella se esforzó igual que el resto de sus compañeras por alcanzar el título. Igualmente, denunció ser víctima de ataques de odio en redes sociales.

Posteriormente, Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Tailandia y anfitrión de la septuagésima cuarta edición del Miss Universo presentó una demanda contra Fátima por difamación. Según lo expuesto por sus abogados, la querella fue interpuesta tras el altercado que ambos protagonizaron durante el primer día de actividad del certamen en Tailandia.

El conflicto, ocurrido a inicios de noviembre, se originó durante un encuentro oficial con las candidatas, donde Nawat era el encargado de ofrecer un discurso de bienvenida.

Sin embargo, en la intervención Itsaragrisil cuestionó a la modelo mexicana sobre la razón por la que ella supuestamente se había negado a compartir detalles de Tailandia durante su estancia, lo que desencadenó en una discusión pública. En videos que se hicieron virales se escucha al anfitrión decir: "Tu director nacional (Jorge Figueroa) es un tonto. Y si sigues sus instrucciones, tú eres igual de tonta".

La imagen del certamen también se ha visto afectada tras los escándalos que han surgido vinculados a los dueños del certamen, como orden de captura por fraude de Anne Jakrajutatip y la investigación sobre crimen organizado vinculada a Raúl Rocha.

