Miss Universo 2023 Sheynnis Palacios revela fin de noviazgo con Carlos Gómez

La recién coronada Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios de Nicaragua, saluda tras ganar la 72ª edición del certamen de Miss Universo en San Salvador el 18 de noviembre de 2023.

MIAMI.- La exMiss Universo Sheynnis Palacios confirmó oficialmente el final de su relación sentimental con el exatleta y figura de televisión Carlos Gómez. Durante una reciente intervención en el programa En casa con Telemundo , la nicaragüense abordó con transparencia los rumores que circulaban sobre su vida privada y ratificó que actualmente se encuentra en una nueva etapa personal.

La modelo aprovechó el espacio televisivo para aclarar que el fin del noviazgo ocurrió en los mejores términos posibles y subrayó que verdaderamente está en una etapa de su vida de la soltería en donde está contenta y feliz.

Palacios enfatizó que el vínculo terminó de la manera más sana que se ha podido llevar a cabo de parte y parte, descartando cualquier tipo de conflicto mediático con su expareja.

Al reflexionar sobre el tiempo compartido con Gómez, la reina de belleza manifestó que se siente agradecida por el proceso que vivió en esa relación.

“Le deseo lo mejor siempre a Carlos y a su familia que puedan tener una vida plena, llena de amor, de tranquilidad, de paz, siempre mis mejores deseos para todos ellos”, expresó.

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La historia de amor entre ambas figuras públicas se hizo oficial en septiembre de 2024 cuando anunciaron a través de redes sociales que el amor les llegó, definiéndose en aquel entonces como un equipo inseparable. Sin embargo, ante la realidad de su ruptura, Palacios sostuvo con determinación que todo tiene su final y ahora viene esta nueva etapa de Sheynnis.

La nicaragüense concluyó su intervención con una reflexión sobre la independencia emocional al señalar que el hecho de que una mujer esté soltera no significa que esté sola, reafirmando su enfoque en el crecimiento personal y profesional tras dejar atrás el romance que capturó la atención de sus seguidores durante los últimos meses.