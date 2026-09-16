miércoles 16  de  septiembre 2026
CERTAMEN

Miss Universo nombra al estilista Emilio Uribe director de belleza

El estilista encabezará el equipo de belleza y maquillaje que tendrá la tarea de embellecer a las candidatas en Miss Universo 2026, en Puerto Rico.

El estilista Emilio Uribe.&nbsp;

El estilista Emilio Uribe. 

 Iván Pedraza/DLA
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La Organización Miss Universo ha nombrado a Emilio Uribe como Director de Belleza de la edición 75° del certamen. De esta manera, el estilista de origen colombiano encabezará el equipo de belleza y maquillaje que tendrá la tarea de embellecer a las candidatas en el concurso que se celebrará en Puerto Rico.

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"Se le reconoce como representante autorizado para gestionar oportunidades de patrocinio comercial vinculadas a este hito excepcional de nuestra organización. En virtud de este cargo, Emilio está facultado para identificar y contactar a posibles socios comerciales, negociar condiciones comerciales y representar a The Miss Universe Organization en las conversaciones orientadas a desarrollar patrocinios y otras oportunidades de negocio", señala la misiva.

La organización señala que cualquier marca interesada en una alianza, puede contactar con Emilio Uribe como enlace con The Miss Universe Organization.

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