Miss Universo nombra al estilista Emilio Uribe director de belleza

MIAMI.- La Organización Miss Universo ha nombrado a Emilio Uribe como Director de Belleza de la edición 75° del certamen. De esta manera, el estilista de origen colombiano encabezará el equipo de belleza y maquillaje que tendrá la tarea de embellecer a las candidatas en el concurso que se celebrará en Puerto Rico.

La información fue confirmada por la Organización Miss Universe en una comunicación oficial enviada a Uribe, en la que se asevera que en adelante Uribe es reconocido como un representante de la institución.

"Se le reconoce como representante autorizado para gestionar oportunidades de patrocinio comercial vinculadas a este hito excepcional de nuestra organización. En virtud de este cargo, Emilio está facultado para identificar y contactar a posibles socios comerciales, negociar condiciones comerciales y representar a The Miss Universe Organization en las conversaciones orientadas a desarrollar patrocinios y otras oportunidades de negocio", señala la misiva.

La organización señala que cualquier marca interesada en una alianza, puede contactar con Emilio Uribe como enlace con The Miss Universe Organization.