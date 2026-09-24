jueves 24  de  septiembre 2026
POLÉMICA

Miss Jamaica 2025 demanda a la Organización Miss Universo por negligencia

En un comunicado de prensa, emitido por el bufete de abogados Napoli Shkolnik, que representa a la exreina de belleza, Gabrielle Henry explica la razón por la que introduce la querella

Gabrielle Henry, Miss Jamaica.

Gabrielle Henry, Miss Jamaica.

Captura de pantalla/Instagram/@officialgabriellehenry
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, reveló que ha presentado una demanda en contra de la Organización Miss Universo por negligencia ante la caída que sufrió el año pasado en Tailandia durante la celebración de la fase preliminar de la 74ª edición del concurso de belleza.

Durante una entrevista que concedió a Deborah Roberts en Good Morning America, la modelo manifestó cómo transcurrieron los días posteriores al accidente y cómo le ha costado, a casi un año, recuperarse de las secuelas que la caída le ocasionó.

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"No recuerdo nada de la caída. Solo sé que el fondo de ese agujero era una base de hormigón", comentó.

Henry señaló que el primer recuerdo que tiene posterior a la caída fue ver a su madre preocupada. "En cuanto la vi, volví a perder el conocimiento".

Días después del incidente fue que conoció que había sufrido una hemorragia intracraneal, lesiones faciales y en la espalda.

"Una lesión cerebral es una de las cosas más traumáticas. No se la desearía ni a mi peor enemigo. Es casi como una experiencia extracorpórea. Una sensación de disociación de uno mismo. Me costó muchísimo volver a ese punto en el que dijera: ‘Este es mi cuerpo, esta soy yo. Sigo aquí’”, señaló.

Volver a nacer

En la conversación, la médico oftalmólogo aseveró que volver a caminar con seguridad fue uno de los mayores retos de su recuperación. Además, tuvo que reaprender algunas funciones básicas y utilizar un espirómetro para ayudar a recuperar su capacidad pulmonar.

"Ha sido muy largo. Ha sido muy difícil. Ha habido noches en las que no he podido dormir por la intensidad del dolor", agregó.

En este sentido, Gabrielle rechazó que su caída fue a causa de un tropiezo en el escenario por no prestar atención, pues siguió cada instrucción que se le dio en los ensayos: miró a las cámaras cuando se le señalaba, hizo pausas en la pasarela donde se le indicaba y giró cuando le dijeron que continuara.

Aseveró que el accidente se pudo haber evitado.

"Sé con certeza que no me tropecé. Creo que se podría haber evitado. Creo que se podrían y se deberían haber tomado las medidas adecuadas”.

Demanda

Ahora, Henry busca que la Organización Miss Universo responda por los daños causados, alegando que la negligencia del certamen le provocó importantes lesiones que aún no supera.

En un comunicado de prensa, emitido por el bufete de abogados Napoli Shkolnik, que representa a la exreina de belleza, Henry explica la razón por la que decidió esperar para introducir la querella.

"Presento esta demanda ahora porque la responsabilidad importa y porque las plataformas en las que colocamos a las concursantes deben ser completamente seguras para evitar que esto le suceda a alguien más".

Por su parte, el abogado de la modelo, Joseph L. Ciaccio, manifestó que la organización debe rendir cuentas.

"La Dra. Henry ha demostrado una fuerza admirable durante su larga recuperación, pero esta caída era evitable. Presentamos esta demanda para que la Organización Miss Universo rinda cuentas y para asegurarnos de que nadie más sufra una lesión casi mortal porque la seguridad fue una prioridad secundaria".

Aunque Henry reconoce que la organización cubrió los gastos médicos y de traslado durante su estancia en Jamaica, señaló que a su regreso a Jamaica todo cambió. "Tras mi regreso a Jamaica, no he recibido mucha información por su parte en lo que respecta a la cobertura de mis gastos médicos, que aún continúan".

Según un comunicado enviado desde la Organización Miss Universo al programa Good Morning America, el certamen señaló que aún no reciben un documento de la demanda ni una reclamación por gastos médicos adicionales.

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