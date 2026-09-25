viernes 25  de  septiembre 2026
CONTROVERSIA

Piden el cese del director de Miss Universo Tailandia por difamaciones sobre el certamen en Puerto Rico

La Compañía de Turismo de Puerto Rico rechazó los señalamientos de Nawat Itsaragrisil sobre presuntas irregularidades sobre el manejo de los fondos

Las concursantes participan en la competencia final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi el 21 de noviembre de 2025.

Las concursantes participan en la competencia final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi el 21 de noviembre de 2025.

AFP / Lillian SUWANRUMPHA

SAN JUAN.- La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) emitió una misiva para pedir el cese del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, por "divulgar aseveraciones falsas, inexactas o materialmente engañosas" relacionadas con procesos de contratación, manejo y el desembolso de fondos públicos para la celebración del certamen de Miss Universo 2026 en Puerto Rico.

"Tenemos conocimiento de que existen controversias entre el señor Itsaragrisil y personas o entidades vinculadas a la organización Miss Universo. La Compañía de Turismo no es parte de esas diferencias y no permitiremos que una controversia entre terceros se utilice para cuestionar, sin fundamento, la integridad de nuestros procesos o el manejo responsable de fondos públicos", aseveró en un comunicado la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles.

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La CTPR enfatizó que cuenta con documentación corporativa que sustenta las actuaciones realizadas como parte de los acuerdos relacionados con el evento y las autorizaciones correspondientes al momento de formalizarse y ejecutarse dichos acuerdos.

Reacción desde la Organización

Asimismo, Ronald Day, principal oficial ejecutivo de la Organización Miss Universo (MUO, en inglés) y uno de los ejecutivos a cargo de la organización del certamen en Puerto Rico, rechazó recientemente los señalamientos de Itsaragrisil y sostuvo públicamente que este no tiene relación ni autoridad sobre la organización.

"Puerto Rico se prepara para recibir un evento de alcance internacional que representa una importante plataforma para proyectar nuestros atractivos, nuestra cultura y nuestra oferta turística ante audiencias alrededor del mundo. Controversias ajenas a la Compañía no desviarán nuestra atención de ese objetivo ni deben utilizar a Puerto Rico para adelantar diferencias entre intereses privados", añadió Robles.

La CTPR apuntó que no limita el derecho de Itsaragrisil a expresar opiniones, presentar reclamaciones o acudir a los tribunales.

Sin embargo, exige que cualquier representación relacionada con las actuaciones de la compañía sea veraz, completa en sus aspectos materiales y no presente como hechos concluyentes asuntos que permanecen en controversia entre intereses privados.

La compañía se reservó todos los derechos, defensas y remedios disponibles en ley ante cualquier reclamación o actuación que pueda afectar sus intereses, su reputación institucional y la imagen de Puerto Rico como destino turístico.

Polémicas del certamen

Esta polémica se produce después de que Miss Universo anunció la semana pasada que las representantes de seis países del Sudeste Asiático no podrán competir en la edición 75 del certamen, que se celebrará en Puerto Rico el 24 de noviembre, en plena guerra en el seno de la organización, cuya propiedad está dividida entre empresarios de México y Tailandia.

La empresa -dividida a partes iguales desde enero de 2024- tiene una disputa en curso entre sus propietarios: Legacy Holding (que sería Miss Universo Occidental), del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú; y JKN Global Group, de la tailandesa Jakkaphong 'Anne' Jakrajutatip (autodefinida como Miss Universo Oriental).

MUO llevará a cabo el certamen de su 75 aniversario el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

FUENTE: Con información de EFE

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