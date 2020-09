Miss Venezuela: "Anhelaba ganar con el corazón"

Mariangel Villasmil compartió con los representantes de los medios de comunicación su alegría por su triunfo, el primero en 36 años para el estado Zulia, entidad donde nació, ubicada en la región occidental de Venezuela.

Asimismo, mostró su orgullo por ser la segunda ganadora en provenir de Ciudad Ojeda. La primera fue Denyse Floreano, quien se alzó con el triunfo en 1994.

“Yo asumo el compromiso de representarlos con todo el amor del mundo”, comentó al respecto.

Por otra parte, Miss Venezuela 2020 contó su periplo antes de ingresar a las filas del certamen.

“Tenía dos años entrando al Miss Venezuela y por distintas razones no lo hice, pero no me rendí, yo lo quería, lo anhelaba con el corazón. Hoy por hoy, considero que es una cuestión de constancia y perseverancia”, sostuvo.

En el encuentro con los periodistas, se le volvió a consultar sobre el tema del amor propio, por el cual fue interrogada por la integrante del jurado Shairi Arredondo antes de la realización del evento y que muchos consideran la ayudó a alzarse con el título.

“Yo siento que el amor propio es un mensaje bastante fuerte que, independientemente de que seas Miss Venezuela o no, debe acompañarte toda la vida; que todas las personas deben entender que tienen un valor y un propósito en la vida”, afirmó.

Mariangel Villasmil también aseveró que el momento con Shairi Arredondo fue una prueba que lejos de restarle puntos le sirvió de aprendizaje.

“Fue una manera de demostrar mi inteligencia emocional. Por algo ocurrió. Me hizo ver a mí misma cómo puedo responder ante este tipo de situaciones”, apuntó.

Miss Venezuela 2020 está consciente de que es mucho el trabajo que tiene por delante, pero está dispuesta a atender todas las áreas de las que tenga que ocuparse, de cara a su participación en el Miss Universo.

“En diferentes reuniones vamos a definir todos esos detalles. Hemos tenido días de muchas actividades, pero trabajaremos en eso porque queremos que la representación sea increíble”, dijo.

Adaptación y tenacidad

En la rueda de prensa, vía Zoom, también participaron Miss Venezuela Internacional, Isbel Parra y Miss Venezuela Mundo, Alejandra Conde, respectivamente.

Miss Venezuela Internacional, Isbel Parra, de 26 años, diseñadora de modas y entrenadora de Gimnasia Artística, se refirió a los retos que se enfrentaron las concursantes durante la preparación del concurso en plena pandemia del COVID-19.

“Lo más difícil fue adaptarnos al inicio porque fue un proceso en el que fuimos de menos a más. Creo que el resultado fue maravilloso. Y, hoy por hoy, puedo asegurar que algunas otras organizaciones van a tomar el Miss Venezuela como ejemplo”, refirió.

Isbel Parra subrayó que uno de los principales mensajes que quiere llevar a lo largo de su reinado es la importancia del deporte y de inculcar su ejercicio desde la infancia.

Miss Venezuela Mundo, Alejandra Conde, de 23 años, estudiante de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV), dijo que es una persona que se sensibiliza por las necesidades de los demás.

“La salud es un derecho que todos tenemos”, aseguró.

Alejandra Conde afirmó que quiere trabajar con el tema de la nutrición y de los abuelitos.

“Tengo muchas ideas en mi cabeza. Si Dios me puso aquí es para seguir trabajando por todas estas carencias”, agregó.