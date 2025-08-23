sábado 23  de  agosto 2025
MÚSICA

Moa Rivera: "Es un gran desafío hacer salsa hoy"

Moa Rivera, que por estos días actúa en los escenarios de España, cuenta por qué apuesta por continuar el legado que su padre inició hace tres décadas

El cantante Moa Rivera.&nbsp;

El cantante Moa Rivera. 

Cortesía/ Moa Rivera Prensa
Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ

MIAMI.- Moa Rivera celebra por estos días el éxito de su gira por España, con la que se abre camino en los escenarios de Europa. El hijo de Jerry Rivera sigue los pasos del artista boricua conocido como el Bebé de la Salsa, quien conquistara la radio en los años 90 como éxitos como Cara de niño.

Ahora Moa Rivera seduce al público de su generación al ritmo de la salsa. El cantante, que se alista para lanzar un disco este año, estrenó No quiero extrañarte, un tema que nació en una sesión en la que también participó Lenier. Aunque en esta ocasión no grabaron juntos, ya habían colaborado en el tema Fue culpa de usted.

Lee además
La actriz y productora mexicana Silvia Pinal. 
FAMOSOS

Revelan detalles de la herencia de Silvia Pinal: 200 millones de pesos a repartir
Escena de la obra Balada de un verano. 
RESEÑA

Obra "Balada de un verano" explora la pérdida y la separación familiar

“La canción surgió en un campamento de composición con Lenier, un artista de renombre de Cuba, un muy buen amigo que tengo en la industria. El compuso la mayoría del tema, que resalta la belleza de la mujer. Nos divertimos a otro nivel, disfrutamos y fue bien divertido el proceso. Él me invitó a la sesión de composición en Orlando. El tema surgió de las conversaciones que tuvimos ese día y en unos 10 minutos se hizo la canción”, contó Moa Rivera en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Para Rivera, las letras de las canciones deben honrar y edificar a la figura femenina, algo que considera necesario en los tiempos que corren.

“Yo soy fiel creyente que el mundo tiene que evolucionar. Yo sé que la humanidad pasa por altibajos, pero pienso que, en estos momentos que estamos viviendo, hace falta llevar un mensaje a la sociedad de que la gente no sea usada y burlada. Con mi música, que la llevo con mucho amor y cariño, pienso que aporto al mundo del sonido tropical y de la música buena de hoy en día”, dijo el joven, cuyo tono de voz se asemeja al de su padre.

“En la familia de los Rivera creo que somos como 50, primos, tíos, abuelos y sobrinos que hablamos todos igual, el mismo metal de voz”, añadió.

Recientemente, padre e hijo grabaron con Elvis Crespo la canción Coqueta.

“Tuvimos una colaboración con Elvis Crespo y fue una bomba atómica (risas). Para mí, colaborar con Jerry Rivera y Elvis Crespo fue un privilegio, una bendición, una gran oportunidad y un punto de cambio en mi carrera para bien, para elevar nuestro movimiento. Obviamente, tengo muchas enseñanzas de él (Jerry Rivera) en el estudio, así que yo siempre me lo disfruto. Trabajar en familia es bueno, para los que dicen que no”, dijo Moa.

A la pregunta de qué ha aprendido de su padre, quien ha dicho que su hijo le aporta frescura a su trabajo musical, contestó al referirse al auge que anhela tenga el sonido tropical entre las nuevas generaciones.

“Yo le doy el mérito por ser un buen padre y lo dejo tranquilito. Hoy en día hace falta más salseros nuevos, que el mundo evolucione y que los nuevos artistas tropicales tengan esa plataforma, porque ya se lanzan demasiados artistas en otro género y hace falta que lo tropical continúe explotando, que ya está rompiendo”, indicó.

Salsa en las venas

Asimismo, continuará apostando por la salsa, aunque no quiere ser encasillado en un solo sonido.

“Claro que sí. La salsa es sabrosa. En Cuba, en Colombia, en Cali se baila salsa; es fiesta alrededor del mundo entero; en Perú, en Europa, a todos lados donde viajo, la gente tiene obsesión con la salsa. A mí me gusta escuchar diferentes géneros. Pero cuando la gente escucha salsa es algo único. Cuando escuchas una banda con la conga, la timba, con el piano, el bajo, la trompeta, trombón, el timbal, todos esos instrumentos, en esa combinación se siente el amor en la música, no es solamente una pista repetitiva”, contó.

“En la línea donde estoy caminando, no me gusta categorizarme, porque yo puedo lanzar una canción que sea una salsa calle, después una sensual, después una romántica. No me gusta encasillarme, porque cuando un artista se pone una etiqueta, se limita demasiado y después no puede salir de esos parámetros. Y te limitas en cuanto al demográfico y con el público, porque después la gente quiere variedad y no se la vas a dar”, agregó.

La idea de coquetear con los matices del género tropical le agrada; sin embargo, hay un género por el que no apostaría.

“La salsa abarca diferentes categorías. En cuanto al reguetón, por ahora no tengo interés en grabarlo; me atrevería a grabar un merengue. Pero nos estamos enfocando en la salsa al 100 por ciento, pero mañana podría hacer una bachata, un merengue, de manera esporádica, aunque estoy de lleno en la salsa, ya sea salsa sensual (romántica) o bailable; también existe la salsa casino”, dijo.

Sobre el género que domina la escena musical en su natal Puerto Rico, comentó:

“En este momento lo que está dominando es el reguetón. Si vas a Puerto Rico, lo escuchas por todos lados; me gusta el reguetón, pero escucho más salsa en Colombia, Venezuela o España que en Puerto Rico. Estuve en Caracas y escuché salsa en todas las esquinas. Creo que Puerto Rico es uno de los países donde menos se escucha salsa hoy en día”.

Pero ¿por qué apostó por un sonido que cuyo auge ha declinado a favor de la popularidad del urbano.

“Es un gran desafío. Cuando me lancé en 2022, vi que nadie lo estaba haciendo, no había artistas urbanos haciendo salsa. Era como un campo de golf donde no había muchos jugadores versus otras plataformas donde un sonido estaba saturado; se la lanzan demasiados artistas haciendo lo mismo. Y pensé que era la oportunidad perfecta para lanzarme en un lugar donde hay espacio. Hay una plataforma del mundo entero, no solamente me enfoqué en Puerto Rico”, contó.

“Soy puertorriqueño y estoy orgulloso de dónde vengo. Pero la realidad es que no es el género que está dominando el mercado. Creo que es un hecho tomando en cuenta los números y los eventos que se producen en el país. Ahora en Puerto Rico hay más clases de baile en cada esquina. En centros comerciales están abriendo plazas donde traen artistas emergentes. Y yo estoy viendo que hay un movimiento donde se está empezando a marcar la euforia”, agregó.

Además de querer romper el molde, hubo algo que lo motivó: continuar el legado salsero familiar que inició su padre.

“Claro que influyó. Muchos elementos dentro de mi estilo provienen de él, que fueron enseñanzas de canto y de estilo de música. También me han inspirado otros artistas. Me encanta Frankie Ruiz, esa voz dulce pero agresiva con los ritmos callejeros; me encantaba su estilo y el estilo de esa época”.

Temas
Te puede interesar

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Margot Robbie habla por primera vez de su vida como mamá: “Es lo mejor”

Arrestan al rapero Lil Nas X tras deambular semidesnudo por Los Ángeles

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro que ve una "amenaza" ¿Es viable una invasión?

El presidente de Estados Unidos habla a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la capital estadounidense.
BANCO CENTRAL

Chicago y Nueva York, próximas en la ofensiva contra la extrema delincuencia

Un camión de bomberos y vehículos policiales se observan mientras la policía responde a un tiroteo en el barrio de Midtown Manhattan de Nueva York el 28 de julio de 2025. La policía invadió Midtown Manhattan el lunes, mientras el alcalde de la ciudad de Nueva York declaraba que se estaba investigando un tiroteo activo, en medio de informes de que un agente de policía había sido alcanzado. La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, declaró que el pistolero, que andaba suelto en el concurrido Midtown de Manhattan, había sido neutralizado.  video
SUCESOS

Cinco personas mueren en accidente de autobús turístico en el estado de Nueva York

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Tras múltiples críticas, la Reserva Federal abre la puerta a recorte de tasas

El canciller ruso Serguei Lavrov saluda al dictador Raúl Castro, al lado el designado gobernante Miguel Díaz-Canel.
Análisis

La hipocresía antiimperialista del régimen de La Habana

Te puede interesar

El buque de transporte anfibio USS San Antonio (LPD 17) zarpa de la Estación Naval de Norfolk para su despliegue.  video
ENTREVISTA

EEUU tiene argumentos para una operación quirúrgica que 'extirpe' a Maduro

Por María Cristina Hernández
Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.
FLORIDA

Posponen manifestación en Miami para excluir a familiares del 'Travel Ban'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro que ve una "amenaza" ¿Es viable una invasión?

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza. 
COLOMBIA

Padre de Miguel Uribe Turbay asume precandidatura presidencial

El canciller ruso Serguei Lavrov saluda al dictador Raúl Castro, al lado el designado gobernante Miguel Díaz-Canel.
Análisis

La hipocresía antiimperialista del régimen de La Habana