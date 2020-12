Moda: Hermanas boricuas crean marca de ropa sostenible

“Siempre tuvimos el sueño de lanzar una línea de ropa, y nos nutrimos mucho de lo que estaban haciendo otros países. En ese momento nos dimos cuenta lo atrasados que estamos en Estados Unidos en materia de up-cycling (reciclaje creativo) y de reciclaje a la hora de fabricar prendas de vestir. Así que decidimos comenzar a ejecutar estas técnicas y promover conciencia con nuestra propia marca”, dijo Adrienne sobre la gestación del proyecto.

Moda sostenible

Sin comprar nada, todo lo que las hermanas Hedvat-Torres utilizan en U Envi es reciclado, incluyendo los materiales para empacar sus pedidos. De este modo impregnan su sello personal en cada detalle, ya que además pintan sus paquetes para que todos sean únicos, como la ropa que fabrican.

“U Envi comienza con una U ya que esa letra representa la palabra unisex, es decir, que no tiene género; además, porque es la inicial de las palabras: universal, único, y up-cycling. Por otra parte, la palabra Envi representa el concepto de environment, y esa es nuestra manera de homenajear al medio ambiente. Es un juego de palabras, ya que U Envi también en español es como decir: ‘Tú me envidias’, porque yo me visto así, y tú no. En fin, la idea es promover identidad y un sentido audaz y único”, dijo Brigitte sobre la marca que presenta prendas versátiles y sostenibles que buscan que una misma pieza pueda utilizarse de varias formas.

“Estamos orgullosas de lo que hemos logrado. Y a pesar de que ninguna estudió moda, siempre ese mundo ha estado presente en nuestras vidas porque trabajamos desde los 15 años con muchas marcas de lujo. Y el hecho de estar en ese mundo y ver lo mucho que se gasta en un empaque, en la presentación de las cosas, nos hizo tomar conciencia sobre las toneladas de dinero que terminaban en tacho de la basura como desperdicios. De ahí también viene el espíritu que promovemos”, finalizó Adrienne sobre la marca fundada el 1 de junio de 2019.

Si desea saber más de la marca, visite su cuenta en Instagram @u.envi.